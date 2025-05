Háború

A Microsoftot azzal vádolják, hogy elhallgattatja a palesztinpárti hangokat

A Microsoft amerikai techóriás a belső kommunikáció korlátozásával került reflektorfénybe, miután több alkalmazott azt állította: a vállalaton belül nem lehet e-maileket küldeni, ha azokban olyan szavak szerepelnek, mint „Palesztina”, „Gáza” vagy „népirtás”. A The Verge beszámolója szerint a cég levelezőrendszere blokkolja az ilyen tartalmú üzeneteket, ami egyre nagyobb felháborodást vált ki a dolgozók körében.



A tiltásokra elsőként a No Azure for Apartheid (NOAA) nevű dolgozói csoport hívta fel a figyelmet. A jelenlegi és volt Microsoft-alkalmazottakból álló szerveződés szerint több tucat kolléga tapasztalta, hogy belső vagy külső e-mailek egyszerűen nem jutnak el a címzettekhez, ha az említett kifejezések szerepelnek bennük – akár a tárgymezőben, akár a szövegben. Ugyanakkor más politikai jellegű szavak, például „Izrael” vagy kreatív helyettesítések, mint a „P4lestine”, átjutnak a szűrőn.



„Ez egy egyértelmű kísérlet arra, hogy elhallgattassák a munkavállalói szólásszabadságot” – jelentette ki Hossam Nasr, a NOAA egyik szervezője. Szerinte a vezetőség diszkriminálja a palesztin származású alkalmazottakat, illetve azokat, akik támogatják őket.



A Microsoft ugyanakkor elismerte, hogy valóban történtek változások a levelezési rendszerekben, ám ezek célja – állításuk szerint – nem a cenzúra, hanem az, hogy csökkentsék a munkahelyi politikai jellegű, tömeges üzenetküldést. A vállalat szóvivője úgy fogalmazott: „Nagy létszámú dolgozói kör belső, nem munkával kapcsolatos politikai tartalmakkal való elárasztása nem megfelelő. Ezeknek az üzeneteknek a megosztására külön, választható fórumokat biztosítunk.”



A botrány azután robbant ki, hogy fokozódott a dolgozói tiltakozás a Microsoft Izraellel kötött szerződései miatt. A vállalat felhőalapú és mesterséges intelligencia szolgáltatásokat nyújt az izraeli kormánynak – egyes források szerint ezek közvetetten katonai műveleteket is támogatnak Gázában. Bár a Microsoft egy május 16-i nyilatkozatában elismerte az izraeli kapcsolatait, azt állította: „nincs bizonyíték” arra, hogy a szolgáltatásaik közvetlenül kárt okoztak volna. Ugyanakkor hozzátették, hogy nincs rálátásuk arra, hogy a szoftvereiket pontosan hogyan használják a magánrendszerekben.

A belső feszültségek nyilvánosságot is kaptak. A Microsoft Build fejlesztői konferencián például Joe Lopez alkalmazott megszakította Satya Nadella vezérigazgató nyitóelőadását, és háborús bűncselekmények támogatásával vádolta meg a céget. Lopez később egy tömeges e-mailt is küldött több ezer munkatársnak, amelyben cselekvésre szólított fel – ezt követően elbocsátották.



A mostani ügy ismét rávilágít arra az egyre élesedő dilemmára, amellyel a nagy technológiai vállalatok szembesülnek: hogyan egyensúlyozzanak a politikamentes munkahelyi környezet fenntartása és az alkalmazottak véleménynyilvánítási szabadsága között – különösen olyan, globálisan érzékeny kérdések esetében, mint a közel-keleti konfliktus. A Microsoft döntései most nemcsak etikai, hanem vállalati kultúra szempontjából is komoly kérdéseket vetnek fel.