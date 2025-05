Űrkutatás

A Playmobil építette meg az Európai Űrügynökség első holdi mobil állomását

A Playmobil és az Európai Űrügynökség (ESA) újabb közös projektje keretében most a Hold felfedezése kerül a középpontba: megjelent a Playmobil Starter Pack: Űrmisszió játékkészlet. 2025.05.19 20:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 57 darabból álló szett egy modern holdi küldetést modellez, és célja, hogy játékos formában keltsen érdeklődést a gyermekekben a világűr, a tudomány és a technológia iránt. A csomag tartalma többek között: űrhajós figura ESA-logós szkafanderben, napelemes holdjáró antenna- és szatellit-felszereléssel, különleges kőzetminták, mobil állomás és számos kiegészítő eszköz.



„Ez az együttműködés lehetővé teszi, hogy a világűr iránti kíváncsiság és csodálat továbbra is inspirálja a fiatal elméket – egy olyan generációt, amely holnap Európáját alakítja majd” – mondta Nadia Lüders, az ESA márkapartnerségi vezetője. Kiemelte: az új szett különös jelentőséggel bír, mivel az ESA idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.



A játék leírása szerint az űrhajós különleges talajmintákat fedez fel a holdjáróval végzett expedíciója során, amelyeket a mobil laborban kell gyorsan elemeznie, majd az eredményeket műholdas kapcsolaton keresztül továbbítania.



A készlet tervezését a valósághoz igazították: az ESA jelenleg is dolgozik „Moonlight” programján, amelynek célja olyan kommunikációs szolgáltatások létrehozása a Holdon – például helymeghatározás, videóhívás, fájlmegosztás –, amelyek ugyanúgy működnek, mint a Földön.



A holdi hardver inspirációját az ESA és a német DLR közös projektjeként megnyitott LUNA tréninglétesítmény adta, amely a kölni Űrhajós Központ mellett található, és valósághű környezetet biztosít a holdfelszíni kiképzésekhez.



Az ESA emellett a NASA Artemis-programjának is partnere, amelynek célja, hogy amerikai és nemzetközi űrhajósokat juttassanak el a Hold déli pólusára – ahol vízjég után kutatnak –, felkészülve a jövőbeni Mars-missziókra.



A márka korábban is együttműködött az ESA-val, például egy 2021-es Mars-expedíciós szettel, illetve a Luca Parmitano olasz űrhajóst ábrázoló figurákkal, amelyek az űrbe is eljutottak. 2022-ben a Playmobil bemutatta a ROBert nevű robotot és egy ESA-űrhajóst ábrázoló duopakkot is.