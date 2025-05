Tech

Csak a bálnák tudják, hogy 53 év után hova zuhant vissza a Földre a szovjet űreszköz

Több mint fél évszázaddal azután, hogy elhibázott kísérletként Föld körüli pályán rekedt, a szovjet Koszmosz–482 jelű űreszköz végül 2025. május 11-én visszatért a Földre. Az 1972-ben indított szonda eredetileg a Vénusz felé tartott volna, de hordozórakéta-hiba miatt sosem hagyta el az alacsony földkörüli pályát.



A kontrollálatlan visszatérést megerősítette az orosz űrügynökség és az Európai Unió űrmegfigyelő rendszere (EUSST) is. Az orosz jelentések szerint a szerkezet az Indiai-óceán felett semmisült meg, bár a pontos helyszínt több szakértő is kétségbe vonta. Az Európai Űrügynökség (ESA) űrszemét-figyelő irodája szintén követte a mozgását, és megerősítette, hogy a szonda nem jelent meg egy német radarállomás felett – ezzel alátámasztva a visszatérést.



A titánötvözetből készült, körülbelül 495 kg tömegű és 1 méter átmérőjű leszállóegység volt a jármű utolsó darabja, amely még évtizedekkel a fellövés után is megőrizte pályáját. Az előzetes becslések szerint néhány darabja túlélhette az átlépést a Föld légkörén, de egyelőre nem tudni, pontosan hol és mekkora roncsok csapódhattak be.



A nemzetközi szabályozás értelmében az esetleges roncsok Oroszország tulajdonát képezik, függetlenül azok megtalálási helyétől. A becsapódási esemény fokozott figyelmet kapott, mivel a szonda nem kontrollált visszatéréssel érkezett – eltérően a modern műholdak célzott pályára állított megsemmisítésétől.



A holland űrkutató, Marco Langbroek szavaival élve: „Ha valóban az Indiai-óceán felett történt a visszatérés, akkor azt csak a bálnák látták.”



A Koszmosz–482 története technológiai emlékeztető arra, hogy a Föld körül keringő elavult űreszközök akár évtizedekkel később is visszatérhetnek – és újraírhatják az űrhulladék-kezelés fontosságát az űripar jövője szempontjából.