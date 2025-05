Tech

CETIN Hungary - Energiahatékony távközlés MI-vezérelt hálózatokkal

A CETIN Hungary – Magyarország első független mobiltávközlési infrastruktúra-szolgáltatója – tovább gyorsítja digitális transzformációját: a vállalat 2020 és 2024 között több mint 102 milliárd forintot fordított hálózati fejlesztésekre, amelyek során mesterséges intelligenciára (MI) és automatizált üzemeltetésre épülő megoldásokat is bevezetett. A modernizáció idén is folytatódik: új MI-alapú hálózatmenedzsment-funkciók, valamint az 5G lefedettség bővítése áll a középpontban.



A vállalat közlése szerint a teljes rádiós és átviteltechnikai infrastruktúra korszerűsítése 2024-ben lezárult, ennek eredményeként a több mint 4050 bázisállomásból álló hálózat jelentős része már képes az újgenerációs, skálázható mobilkommunikációs szolgáltatások biztosítására. A bázisállomások közel 25%-án már elérhető az 5G, és a további kiépítés technológiailag előkészített állapotban van.



A mesterséges intelligencia alkalmazása kulcsszerepet játszik a CETIN Hungary hálózatüzemeltetési és fejlesztési stratégiájában. Az MI-rendszerek heti rendszerességgel elemzik a hálózati cellák teljesítményét, automatizáltan azonosítják a leggyengébben működő szegmenseket, majd ezekre optimalizált konfigurációkat generálnak, amelyeket integrálnak az élő rendszerbe.



Ezek az algoritmusok prediktív hálózatfelügyeletet is biztosítanak: a valós idejű forgalmi és minőségi adatokat összevetik a várható terheléssel, így gyors, akár perceken belüli hibaazonosítás és beavatkozás válik lehetővé. Ugyanígy monitorozzák az energiafelhasználási mintázatokat, és az MI-rendszerek segítségével képesek detektálni az eltéréseket, amelyek energetikai vagy műszaki problémára utalhatnak.



A CETIN Hungary energiahatékonysági stratégiája szintén szorosan kötődik az intelligens technológiákhoz: a hálózati kapacitásokat a forgalomfüggő igényekhez hangolják, anélkül hogy ez az ügyfélélmény rovására menne. Az MI ezáltal nemcsak az üzemeltetés hatékonyságát, hanem a fenntarthatósági célokat is támogatja, ami különösen fontos a gyorsan növekvő adatforgalom és energiaigények mellett.



A 2025-re tervezett új beruházások célja, hogy a modernizált infrastruktúrára építve a CETIN Hungary új generációs MI-alapú hálózatirányítási, analitikai és automatizációs képességeket vezessen be. A fejlesztések nemcsak a saját hálózatüzemeltetés hatékonyságát növelik, hanem lehetővé teszik, hogy a cég platformszolgáltatóként is tovább erősödjön a hazai és nemzetközi piacon.



A vállalat már most több mint 50 távközlési szolgáltatót lát el technológiai háttérrel, legnagyobb partnere továbbra is a Yettel Hungary. A cég 230 fős szakértői csapatával Magyarország egyik legkomplexebb és legnagyobb kapacitású infrastruktúráját működteti, amely készen áll az 5G utáni generációs fejlesztések bevezetésére is.