Tech

Az amerikai kormány eladná a Google böngészőjét

Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) radikális lépéseket fontolgat a Google piaci dominanciájának megtörése érdekében: a hatóság akár a vállalat zászlóshajójának számító Chrome böngésző kényszerű eladását is kilátásba helyezte. A javaslat a Google ellen zajló, történelmi jelentőségű versenyjogi per része, amely a techóriás online keresési monopóliumát célozza.



A Washingtonban zajló eljárás hétfőn újabb szakaszába lépett, ahol Amit P. Mehta szövetségi bíró azt mérlegeli, hogyan lehet „orvosolni” a Google piaci túlhatalmát. Az elsődleges kérdés most nem az, hogy létezik-e versenykorlátozás – erre már 2023 augusztusában bírósági döntés született –, hanem az, hogy milyen jogi és üzleti „gyógymódokat” írjon elő a bíróság. A végső döntés a nyár végére várható.



A DOJ álláspontja szerint a Chrome böngésző eladása indokolt lehet, mivel ez a termék kulcsszerepet játszik abban, hogy a felhasználók – gyakran észrevétlenül – a Google keresőjéhez jutnak. A böngésző közvetlen csatornaként szolgál a Google keresési szolgáltatásához, amely a világpiac mintegy 90%-át uralja.



„Itt az ideje, hogy a bíróság világosan jelezze: ha valaki megszegi a versenyjogi törvényeket, annak következményei vannak” – idézte a New York Times a DOJ ügyvédjét, David Dahlquistot.



A kormány további intézkedéseket is javasol, többek között:

- a Google és más gyártók közötti szerződések megszüntetését, amelyek alapértelmezett keresőként hozzák helyzetbe a céget;

- valamint olyan adatmegosztási kötelezettséget, amely versenyelőnyt biztosíthat más keresőmotorok számára.



A per során az is kiderült: a Google évente több mint 20 milliárd dollárt fizet az Apple-nek azért, hogy a Safari böngészőben az ő keresője legyen az alapértelmezett. A felperesek szerint ezek a gyakorlatok jelentősen akadályozzák a versenyt, károsítva a fogyasztókat és a hirdetőket egyaránt.



A Google képviseletében John Schmidtlein ügyvéd elutasította a DOJ javaslatait, „szélsőségesnek” és „alapjaiban hibásnak” nevezve azokat. „A Google a saját érdemei alapján került a piac élére” – érvelt a Washington Post tudósítása szerint.



A cég nyitott arra, hogy lazítson bizonyos megállapodásokat az Apple-lel és más partnerekkel, ám a legtöbb javaslatot elutasítja, mondván: azok gátolnák az innovációt, és mesterséges előnyhöz juttatnák a versenytársakat. A Google emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a keresőpiacon egyre erősebb kihívást jelent a mesterséges intelligencia térnyerése, például az OpenAI megoldásai révén.