Kapu Tibor az űrállomásról fogja népszerűsíteni a fizikát a BME közreműködésével

A magyar kutatóűrhajós az UNIverZOOM programban olyan kísérleteket valósít majd meg az űrállomáson, amelyeket előzetesen egyetemi szakemberek állítottak össze.

Elindult a középiskoláknak szóló UNIverZOOM projekt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a HUNOR Magyar Űrhajós Program együttműködésében. A kezdeményezés célja a mérnöki és természettudományok népszerűsítése a középiskolás diákok körében.



A BME és a HUNOR program 300 középiskola csatlakozását várja az UNIverZOOM programhoz, iskolánként egy-egy fizikatanár és legalább 15-20 diák részvételével - áll a közleményben.



A projekt során a diákok és tanáraik elsőként követhetik Magyarország kutatóűrhajósának fizikai kísérleteit egy célzottan nekik szóló közvetítésen keresztül. Ezt követően földi körülmények között, saját osztálytermükben ismétlik majd meg Kapu Tibor Nemzetközi Űrállomáson végzett mikrogravitációs kísérleteit.



A tájékoztatás szerint a magyar kutatóűrhajós az UNIverZOOM programban olyan kísérleteket valósít majd meg az űrállomáson, amelyeket előzetesen egyetemi szakemberek állítottak össze.



"A projekt különleges élményt kínál, hiszen a bevont diákok és tanáraik az űrhajós, világűrben elvégzett fizikai kísérleteit a NASA felvételén keresztül elsőként nézik meg, majd a HUNOR és a BME együttműködése keretében biztosított eszközökkel saját maguk is elvégzik, Härtlein Károly, a BME mesteroktatójának és Vincze Miklós, az ELTE fizikusának iránymutatásai alapján" - írták a közleményben.



A földi körülmények között is elvégzett kísérletekkel a diákok a gravitáció és a súlytalanság hatásait hasonlítják össze.



A projekt szakmai támogatásában Cserényi Gyula, a HUNOR-program tartalékos űrhajósa is aktív szerepet vállal - tették hozzá.



A programban résztvevő iskolák és a diákok is kísérleti eszközcsomagot kapnak. Emellett a tanároknak elméleti és gyakorlati képzést, mentorálást is biztosítanak.



A tájékoztatás szerint az iskolák saját helyszínükön kapcsolódnak a programhoz, amellyel egyidőben "rendhagyó fizikaórát" tart a Millenárison Härtlein Károly, a BME mesteroktatója és ELTE-s kutatótársa, Vincze Miklós.



Az együttműködéshez a BME középiskolai partnereket keres, a projekthez az univerzoom@bme.hu e-mail címen lehet csatlakozni.



"A projekttel a természettudományok népszerűsítése, az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltése, valamint a természettudományok, a technológia, a mérnöki pálya iránti motiváció erősítése is célunk. Büszkék vagyunk rá, hogy a HUNOR-programmal együttműködünk. Így a diákok egy történelmi pillanat részesei lehetnek és lehetőséget kapnak az űrkutatás és a fizikai kísérletek összefüggéseinek megismerésére" - emelte ki egyebek mellett a közleményben Charaf Hassan, a BME rektora.



A projekt részleteiről bővebb információ és a jelentkezési felület hamarosan az univerzoom.bme.hu oldalon lesz elérhető.



Kapu Tibor az Ax-4 küldetés négyfős legénységének tagjaként a tervek szerint legkorábban 2025 májusában indul a Nemzetközi Űrállomásra.