Az EVE Power benyújtotta debreceni akkumulátorcella gyárához az iparbiztonsági jelentését

Az EVE Power Kft. benyújtotta debreceni beruházásához kapcsolódóan iparbiztonsági jelentését a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz, a környezetvédelmi hatósági eljárás megindítását követően - közölte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kedden közleményben az MTI-vel.



A dokumentum teljes terjedelmében elérhető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján (www.debrecen.hu), valamint az EDC Debrecen által működtetett debeceniakkugyar.hu weboldalon.



A dokumentumok korlátozás nélkül, teljes terjedelemben megismerhetők, és az eljárás későbbi szakaszában tartandó online közmeghallgatás keretében kérdés és észrevétel tehető hozzájuk. A feltett kérdésekre írásban, a törvényes határidőn belül választ kapnak az állampolgárok - jelezték a közleményben.



Az önkormányzat ismerteti: a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól kérik, hogy "ugyanazzal az alapos és szigorú szakmai hozzáállással végezze feladatát, ahogy azt tette az eddigi ipari beruházók esetében is". Az EVE Power Hungary Kft.-től azt várják, hogy a továbbiakban is kizárólag a megfelelő hatósági engedélyek birtokában, a jogszabályi és hatósági előírások feltétlen betartása mellett folytassa a beruházását, annak lépéseiről rendszeresen tájékoztassa Debrecen lakosait és az ország közvéleményét.



Debrecenben az ipari fejlesztéseknek a környezetvédelmi követelmények és az iparbiztonsági előírások teljes körű betartása mellett kell megvalósulniuk és működniük - szögezik le a közleményben. Hozzátették: ezt a célt szolgálja az önkormányzat és a kormányhivatal szoros együttműködése és a Környezeti Ellenőrző Rendszer kiépítése, amely már kivitelezés alatt áll.



Az önkormányzat kifejti: az ígéreteknek megfelelően a nagy ipari fogyasztók vízigényét tisztított szennyvízből és felszíni víz keverékéből szolgálják ki, védve ezáltal a felszín alatti vizeket. Üdvözlik az EVE Power Hungary Kft. vállalását, miszerint üzemében tisztított szennyvizet kíván használni, valamint a vízfelhasználás optimalizálása érdekében az oltóvíz-igényt nem ivóvízből, hanem technológiai higítóvízből kívánja biztosítani.



Kitértek arra is, hogy Debrecen városa teljesíti a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban korábban tett valamennyi ígéretét, az ehhez szükséges beruházások előkészítése és kivitelezése a megfelelő ütemben halad.



Korábbi tájékoztatás szerint az EVE Power csúcstechnológiájú üzemet létesít a debreceni észak-nyugati gazdasági övezetben: a BMW autógyár beszállítójaként hengeres akkumulátorcellákat gyártanak majd az elektromos autók új generációja számára. Akkumulátorcelláik energiasűrűsége 20 százalékkal magasabb lesz a korábbiaknál, így 30 százalékkal tudják növelni az elektromos járművek hatótávolságát, és ugyanennyivel csökkentik a töltési időt.