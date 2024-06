Tech

A Gránit Bank már kártalanította ügyfeleit a jogosulatlan App Store terhelések miatt

A Gránit Banknál vasárnap megtörtént az ügyfelek kártalanítása, ugyanis a számlájukra megérkeztek a jóváírások az Apple-től a jogosulatlan App Store terhelések miatt. 2024.06.30 15:25 MTI

A Gránit Bank az App Store incidens kapcsán azonnal cselekedett ügyfelei pénzének biztonsága érdekében.



A közleményük szerint a bank rögtön felvette a kapcsolatot az Apple-lel, és letiltotta a jogtalan terheléseket indító kereskedői platformot. Ezen felül az incidens éjjelén sms-t küldött valamennyi banki mobilalkalmazással rendelkező ügyfelének, amelyben figyelmeztette őket, hogy biztonságuk érdekében állítsák minimumra kártyáik online limitét, amelyet valós fizetéshez bármikor módosíthatnak.



A figyelmeztetés hatására az elmúlt napokban 20-szorosára nőtt a limitállitások száma - közölték.



Arra is kitértek, hogy a jogtalan terhelésekre vonatkozó bejelentést követően az Apple azonnal tájékoztatta a bankot, hogy a probléma ismert számukra, dolgoznak a megoldáson, és orvosolják a hibát. Vasárnap pedig megérkeztek a jóváírások az Apple-től, amelyek meg is jelentek a károsult ügyfelek számláján - ismertette a Gránit Bank.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szombaton közleményben szólította fel a hitelintézeteket, hogy haladéktalanul kezdjék meg az Apple által okozott, technikai probléma miatt bekövetkezett jogosulatlan terhelésekhez kapcsolódó kártalanítást.



A jegybank közölte: egyértelműen állást foglaltak, hogy az Apple által szerdán technikai okokból jogosulatlanul indított nagy mennyiségű tranzakció az ügyfelek által jóvá nem hagyott fizetési műveletnek tekintendő, azaz teljeskörűen visszajár az ügyfeleknek. A jegybank rámutatott: technikai hiba okozta a terheléseket, ami az Apple webáruház nemzetközi bankkártyaelfogadó partnerénél következett be, nincs szó kibertámadásról.



A hiba következtében a magyar ügyfeleknél szerdán 18-20 óra között mintegy 780 000 jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben - jelezte közleményében az MNB.