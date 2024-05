Tech

Cseh elhárítás: Csehország számára a kibertérben Oroszország és Kína jelenti a legnagyobb veszélyt

Csehország biztonsága számára a kibertérben Oroszország és Kína hírszerzői tevékenysége jelenti a legnagyobb veszélyt - jelentette ki Michal Koudelka, a cseh civil elhárítás, a Biztonsági Információs Szolgálat (BIS) igazgatója hétfőn Prágában a cseh képviselőház szakmai konferenciáján.



"Ezen országok kiberszakértői gyakran támadják Csehországot, kiemelten az állam intézményeit, de más intézményeket is, nem egyszer sikeresen" - ismerte el a BIS igazgatója. Szerinte Oroszország és Kína nemcsak elegendő szakértővel, anyagi és műszaki eszközökkel rendelkezik, de megvannak a motivációik is. "Egyelőre semmi sem vall arra, hogy ez a politikájuk megváltozna" - tette hozzá Michal Koudelka.



Emlékeztetett: az Európai Unió szankciós listára tette a Voice of Europe információs platformot, valamint újabb két orosz vállalkozót, akik Csehországban is aktívak voltak. Prága még március végén nemzeti szankciós listára tette mindkettőjüket.



"Ez világos és határozott válasz mindazoknak, akik kétségbe vonják a cseh kormány, valamint a külügyminisztérium és a BIS lépéseit Ukrajna támogatásának kérdésében" - szögezte le a cseh civil elhárítás vezetője.



Csehországban ezzel kapcsolatban éles bírálatok érték Cyril Svoboda volt kereszténydemokrata külügyminisztert, aki korábban interjút adott a Voice of Europe hírportálnak. A párt elnöksége felszólította, hogy lépjen ki soraiból. Cyril Svoboda, aki jelenleg gyakran bírálja a kormányt és az Európai Unió vezetését, azzal védekezett, hogy akkor beszélt a hírportállal, amikor az még nem volt semmilyen szankciós listán.