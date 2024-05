Hatalmas robbanás a SpaceX texasi létesítményében - videó

A SpaceX Texas-i létesítményében hatalmas robbanás történt a Raptor hajtómű tesztelése közben. Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója nemrég jelentette be, hogy a Starship negyedik integrált repülési tesztje, az IFT-4, csak néhány nap múlva lehetséges. A fontos mérföldkőhöz közeledve azonban jelentős, tűz okozta visszaesést szenvedtek.



A felvételen látható, hogy a SpaceX hajtóműteszt-állványa lángba borul. Ezek a lángok felfelé terjedtek, ami egy második robbanást okozott, ami beborította az egész tornyot.



Ebben a hónapban a SpaceX szintén tapasztalt egy kis anomáliát a Starship felső szakaszának tesztelése során. A vállalat mindig kvalifikációs teszteket végez a Raptor hajtóműveken, mielőtt a Starshiphez csatolnák őket, és rengeteg tartalékuk van, így elvileg a baleset nem hátráltatja őket.

The raptor testing stand at McGregor experienced an anomaly a few moments ago. The vapors from the anomaly caused a secondary explosion on the test stand.



