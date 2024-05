Tech

Cannes - Mesterséges intelligenciával erősítették a fesztivál biztonságát

Kísérleti eszközökkel és a mesterséges intelligenciával erősítették meg a kedd este kezdődött 77. cannes-i fesztivál biztonságát, miután két hónappal a párizsi olimpiai kezdete előtt a terrorkészültség továbbra is a legmagasabb szintű Franciaországban. 2024.05.22 20:22 MTI

A világ legnagyobb filmes találkozójára, amely 12 napig tartott, a filmsztárok mellett csaknem 40 ezer akkreditált vendég, köztük 4500 újságíró volt hivatalos. Őket és a tengerparti kisvárosba érkezett több százezer filmrajongót 17, a mesterséges intelligenciát használó térfigyelőkamerával is ellenőrizték - jelentette be Cannes önkormányzata.



Ezt a rendszert "kísérleti jelleggel" telepítették a Fesztiválpalota köré, a seregszemle legjobban megfigyelt területére, ahol a filmvetítések zajlanak, és ahol többi között Francis Ford Coppola, George Lucas, Meryl Streep, Emma Stone, Selena Gomez, Catherine Deneuve és Demi Moore is megfordul majd.



Ez a technológia lehetővé teszi Cannes városvédelmi központja számára, hogy "azonosítsa a kockázatosnak vagy gyanúsnak vélt eseményeket vagy viselkedést", és segít kiszűrni az elhagyott csomagokat, a fegyverek jelenlétét, a földön fekvő embereket vagy bármilyen tömegmozgást. A 2019 óta igényelt "kiegészítő technológiai felügyeleti eszközöket" a 2024. évi olimpiai és paralimpiai játékokra vonatkozó törvénynek köszönhetően kapta meg a város - mondta az AFP hírügynökségnek David Lisnard, Cannes polgármestere. Ezek az új kamerák "Franciaország legsűrűbb videóvédelmi hálózatához" kapcsolódnak -, amely 884 kamerával rendelkezik, azaz "minden 84 lakosra jut egy" Cannes-ban -, hogy "hatékonyabbá tegyék a biztonsági rendszert" - hangsúlyozta a városvezető.



Az önkormányzat a kamerákon kívül "462, közvetlenül a videóvédelmi rendszerhez kapcsolódó segélyhívó gombot helyezett el a közterületeken, egyebek mellett iskolákban, bölcsődékben, középületekben, imahelyeken és üzletekben" - tette hozzá a városvezető, aki arra is emlékeztetett, hogy több száz helyi és az ország más részeiből Cannes-ba vezényelt rendőr, valamint a fesztivál mintegy négyszáz fős biztonsági személyzete is ügyel majd a rendre és a biztonságra.