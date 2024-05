Tech

A Microsoft visszaállítja a frissítésekhez való hozzáférést Oroszországban - Izvesztyija

A Microsoft a jelek szerint feloldotta az Oroszországban tartózkodó felhasználók számára a főbb frissítésekhez való hozzáférést az Izvesztyija hírügynökségnek nyilatkozó informatikai szakemberek hétfőn megjelent cikke szerint.



Az ukrajnai háború 2022-es kirobbanását követően az amerikai székhelyű technológiai óriásvállalat bejelentette, hogy kivonul Oroszországból, felfüggesztve az értékesítést és a szolgáltatásokat. Az országban élő felhasználók számára a frissítések letöltését is megakadályozták, így kénytelenek voltak virtuális magánhálózatokat (VPN) használni tartózkodási helyük elrejtésére.



A Windows 11 legújabb nagy frissítése azonban most már VPN használata nélkül is letölthetővé vált az orosz PC-kre. Az Office csomagon belüli programok, mint például a Word, az Excel és a PowerPoint, most már kiegészítő szoftverek igénybevétele nélkül is elérhetők.



Valentin Makarov, az orosz szoftvercégeket tömörítő Russoft szövetség elnöke szerint „a Microsoft kiskapukat keres, hogy az orosz piacon maradhasson, ami nagyon fontos a számukra. Még ha a vállalat nyilatkozataiban mást is állít, magánbeszélgetésekben teljes támogatást garantáltak a szoftvereikhez”.



Korábban a Microsoft azt is bejelentette, hogy az orosz informatikai cégek március 20-a után elveszítik a szoftveréhez való hozzáférést. Az Izvesztyiával beszélő több forrás szerint azonban április 13-ig ez még nem történt meg.



A technológiai óriáscég a jelek szerint nem próbálja megakadályozni a párhuzamos importon keresztül beszerzett új licencek oroszországi megvásárlását vagy aktiválását - mondta az egyik nagy informatikai forgalmazó forrása a lapnak.



Eldar Murtazin, a Mobile Research Group elemzője felvetette, hogy a szankciók betartására tett nyilvános fogadalom ellenére minden amerikai vállalat számára a pénz és az eladások bármilyen eszközzel történő támogatása a fő szempont.



„Természetesen formálisan be kellene tartaniuk a szankciókat, de a valóságban nem ez a helyzet. Például amikor a vállalat még nyilvánosan jelen volt az Oroszországi Föderációban, Krasznodarban létrehoztak egy speciális jogi személyt, amely licenceket adott el a Krímbe, noha hivatalosan azt állították, hogy ezt nem tették” - mondta Murtazin az Izvesztyiának.



A Microsoft döntésének, hogy visszaállítja az orosz felhasználók hozzáférését, az is lehet az alapja, hogy meg akarja őrizni piaci dominanciáját - mondta egy másik forrás a lapnak.

Bár a Windows operációs rendszer továbbra is a legnépszerűbb választás a hétköznapi felhasználók számára Oroszországban, jelenleg új saját fejlesztésű megoldásokat fejlesztenek, az állami vállalatok és az állami részesedéssel rendelkező cégek pedig azt az utasítást kapták, hogy 2025. január 1-jéig teljes mértékben térjenek át az orosz fejlesztésű szoftverekre. Ez magában foglalja az operációs rendszereket, az irodai csomagokat, a vírusirtó programokat és a virtualizációs rendszereket. Az adatbázis-kezelő rendszereket 2026-ig kell átállítani az orosz digitális fejlesztési minisztérium szerint.