Szlovák rendőrség: valószínűleg kibertámadás volt a tömeges bombafenyegetés

Az iskolákon kívül több mint száz bankfiók és néhány tucat szórakoztatóelektronikai szaküzlet is kapott ilyen levelet. 2024.05.13 13:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Inkább "kibertámadás", mint valódi fenyegetés volt Szlovákiában az a kedden kezdődött incidens, amelyben több mint 1500 intézmény - főleg iskolák - bombafenyegetést tartalmazó e-mailt kaptak - közölte a szlovák országos rendőr-főkapitányság.



A szlovák hatóságok közlése szerint szerda délutánig 1543 ilyen e-mailt regisztráltak. Az iskolákon kívül több mint száz bankfiók és néhány tucat szórakoztatóelektronikai szaküzlet is kapott ilyen levelet. Szerda, május 8-a állami ünnep volt az országban, tehát zárva voltak a kereskedelmi egységek és az iskolák is.



Az összes érintett helyszínt átvizsgálták, de a fenyegetések közül egy sem bizonyult valódinak. Mindazonáltal terrorfenyegetés gyanújával bűnügyi eljárás indult az ügyben, több rendőrségi csoport dolgozik rajta, és óvatosságból még csütörtökön is megfigyelés alatt tartják az oktatási intézményeket - közölte a rendőrség.



Az oktatásügyi minisztérium pedig azt közölte: az iskolákban csütörtökön folytatódhat a tanítás.



A hatóságok tájékoztatása szerint az ország történetében még soha nem volt ilyen tömeges bombafenyegetéses. Terrorfenyegetés elkövetőjére húsztól huszonöt évig terjedő, súlyos esetben életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható Szlovákiában.



A regisztrált tömeges bombafenyegetések között feltehetőleg egyedi fenyegetések is vannak. Erre utalnak azok a rendőrségi közlések, amelyek szerint szerdán rémhír terjesztésének gyanújával előállítottak egy 14 éves fiatalt, aki az egyik breznóbányai járásban lévő iskolába küldött bombafenyegetést tartalmazó e-mailt, Pozsonyban pedig egy 25 éves férfi ellen indítottak eljárást ugyancsak bombafenyegetés miatt, ő az egyik pozsonyi járási bíróságot fenyegette meg pokolgéppel.