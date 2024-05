Tech

Matolcsy György felszólalt a Dubai FinTech Summit nyitó eseményén

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) első alkalommal vett részt a Dubai FinTech Summiton, amelynek nyitó eseményén Matolcsy György jegybankelnök is felszólalt - közölte az MNB hétfőn az MTI-vel.



A világ minden tájáról érkezett, több mint 200 kiállító innovatív megoldásait felvonultató kétnapos rendezvényen az MNB külön standon mutatja be a jegybankhoz kapcsolódó pénzügyi innovációit - írták.



Hozzátették, hogy Matolcsy György a "Központi bankok szerepe a digitális és fenntartható gazdaságban" címmel rendezett panelbeszélgetésben a fenntarthatóság, a pénzügyi innováció, valamint a digitális jegybankpénz fontosságát vitatta meg a résztvevő előadókkal.



A közlemény szerint a jegybank elnöke kiemelte, hogy a fenntarthatóság meghatározó megatrendként jelenik meg a világgazdaságban. Hangsúlyozta továbbá, hogy a pénzügyek és a technológia fejlődése képes lehet eltörölni az iparági határokat, új üzleti modelleket és pénzügyi ökoszisztémát eredményezve.



A Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ (DIFC) által szervezett Dubai FinTech Summit 2024 második alkalommal mutatja be a pénzügyi innovációkat, amely globális mérföldkövet jelent a fintech iparágban. A rendezvényen a fórumok és előadások alkalmával a világ élvonalába tartozó meghívott szakértők és csúcsvezetők olyan témákat járnak körbe, mint a mesterséges intelligencia, a pénzügyi fenntarthatóság vagy a pénz mozgásához kapcsolódó innovatív megoldások. A találkozó célja a fintech iparág és a pénzügy jövőjét meghatározó eszközök, szabályozások és keretek közös kidolgozása, azok alapjainak megteremtése - olvasható az MNB közleményében.