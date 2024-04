Tech

Megújult a Biztonsagosinternet.hu

A Biztonsagosinternet.hu modern, naprakész és a kiskorúak számára is érthető lett, így az őket ért online bántalmazásokat ezentúl önállóan is jelenteni tudják a felületen - közölte a hotline üzemeltetését ellátó Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.



A megújult weboldal lehetővé teszi azt is, hogy még eredményesebben tudjanak fellépni az interneten található törvénytelen tartalmakkal szemben.



Mint írták: a Biztonsagosinternet.hu hotline-nal a gyermekmentő szolgálat célja, hogy a bejelentett jogsértő anyagok a lehető legrövidebb idő alatt eltűnjenek a világhálóról. Ennek érdekében szorosan együttműködik a magyar hatóságokkal, a tartalomszolgáltatókkal, közösségimédia-platformokkal, illetve az INHOPE nemzetközi szervezettel. A külföldön hosztolt, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmakat az INHOPE ICCAM (I see Child Abuse Material) nevű nemzetközi platformjára továbbítjuk az illetékes társhotline-ok felé - áll a közleményben.



A megújult weboldal kialakításánál a fő szempont volt, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhető, illetve akadálymentesen használható legyen. Törekedtek arra is, hogy nyelvezete kiskorúak számára is érthető, gyerekbarát legyen, azért, hogy az őket ért online abúzusokat önállóan is be tudják jelenteni.



A megújult felületen nemcsak bejelentést lehet tenni, hanem hasznos tippekkel, tudatosságnövelő cikkekkel is igyekszünk segíteni a gyerekeket és a szülőket.