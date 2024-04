Tech

Pereli a román hatóságokat a Huawei, hogy részt vehessen az 5G hálózatok kiépítésében

Közigazgatási pert indított a Huawei a bukaresti hatóságok ellen, annak érdekében, hogy részt vehessen a romániai 5G távközlési hálózatok kiépítésében.



A romániai bíróságok honlapján kedden közzétett bejegyzés szerint a kínai távközlési konszern az ország Legfelsőbb Védelmi Tanácsát (CSAT), Románia miniszterelnökét és a kutatási minisztériumot perelte be a bukaresti táblabíróságon, és annak a február 29-én hatályba lépett kormányfői határozatnak a megsemmisítését kérte, amely kizárta az 5G mobil távközlési infrastruktúra fejlesztésekből.



Romániában 2021 nyarán lépett hatályba az a - Washington és Brüsszel elvárásainak megfelelő - törvény, amely nemzetbiztonsági jóváhagyáshoz köti az 5G hálózatok kiépítésében való részvételt. Marcel Ciolacu miniszterelnök arra hivatkozva döntött a Huawei kizárásáról, hogy a CSAT nem járult hozzá Huawei-berendezések használatához az ötödik generációs távközlési hálózatokban.



Az Economedia.ro román gazdasági portál a Huawei európai piaci részesedését elemző tanulmányt idézve azt írta: Romániánál csak Ciprus függ nagyobb mértékben a kínai berendezésektől az 5G hálózatok fejlesztése terén, amelyekben a kínai technológia részesedése 79 százalékra tehető. A Huawei megbízásából a Dentons ügyvédi iroda és az Audytel tanácsadó cég által készített tanulmány 2021-ben kimutatta, hogy a kínai Huawei 2,7 milliárd eurót veszítene, ha kiszorulna a romániai távközlési piacról.



A nemzetbiztonsági testületet vétójoggal felruházó román jogszabály szerint az 5G hálózatok által használt, már beépített műszaki felszerelések akkor is üzemben maradhatnak - a távközlési maghálózat esetében öt évig, a többi hálózati elem szintjén hét évig -, ha gyártójuk nem kapta meg, vagy időközben elveszítette a nemzetbiztonsági jóváhagyást.



Romániában több jelentős gyártó, így az Ericsson, a Samsung és a Nokia is már megkapta a nemzetbiztonsági testület hozzájárulásán alapuló miniszterelnöki engedélyt arra, hogy berendezéseiket és szoftvereiket felhasználják a romániai 5G hálózatokban.