Hszi Csin-ping: a technológiai hozzáférés korlátozása nem fogja megállítani Kína fejlődését

Az Egyesült Államok 2023-ban biztonsági aggályokra hivatkozva megakadályozta a fejlett chipekhez és az azok előállításához szükséges berendezésekhez való kínai hozzáférést.

A technológiai hozzáférés korlátozása, az ipari és ellátási láncok megszakítása csak konfrontációhoz vezetne, és ezek a kísérletek nem fogják megállítani az ország előretörését - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán Mark Rutte holland miniszterelnökkel való pekingi találkozója során.



"A kínai népnek is törvényes joga van a fejlődéshez, és semmilyen erő nem állíthatja meg Kína tudományos és technológiai fejlődésének és haladásának ütemét" - mondta a kínai elnök a CCTV állami televízió jelentése szerint.



Hozzátette: Kína továbbra is a mindenki számára előnyös megközelítést követi, magas szinten nyit a külvilág felé, és megosztja a fejlődés eredményeit minden féllel.



Hszi elmondta, hogy Kína folyamatos és stabil politikát folytat Európával szemben, és Európát fontos pólusnak és együttműködő partnernek tekinti a többpólusú világban.



"Remélhetőleg Hollandia továbbra is pozitív szerepet fog játszani a kölcsönös megértés előmozdításában, valamint a Kína és Európa közötti konstruktív kapcsolatok fejlesztésében" - tette hozzá, és hangsúlyozta továbbá, hogy a gazdasági globalizáció ellenszélbe ütközhet, de a történelmi trend nem fog megváltozni: nem a szétválasztás és lánc megszakítása, hanem a nyitás és az együttműködés az egyetlen választás.



Az Egyesült Államok 2023-ban biztonsági aggályokra hivatkozva megakadályozta a fejlett chipekhez és az azok előállításához szükséges berendezésekhez való kínai hozzáférést. Ennek okán tavaly Hollandia is korlátozásokat vezetett be a félvezetőgyártás legspecifikusabb technológiáira vonatkozóan.



A döntés közvetlenül érintette a holland ASML technológiai órásvállalat azon jogát, hogy külön kiviteli engedély nélkül exportáljon termékeket Kínába, mely a vállalat második legnagyobb piaca volt 2023-ban; az engedélyezési kötelezettség hatályba lépése előtt több kínai vállalat vásárolt berendezéseket, így az ASML bevételeinek 29 százaléka a kínai piacról származott.

A szerdai találkozón Rutte holland miniszterelnök elmondta, hogy nagyra értékeli a baráti kapcsolatokat Kínával, hozzátéve, hogy a "szétválasztás és a lánc megszakítása nem a holland kormány politikai döntése, mivel minden olyan lépés, amely aláássa Kína fejlesztési érdekeit, csak bumerángként fog hatni".



Rutte szerdán Li Csiang kínai kormányfővel is találkozott, ahol a kínai fél elmondta, hogy Kína kész együttműködni Hollandiával a kínai-európai kapcsolatok tartós, szilárd és stabil fejlődésének előmozdítása érdekében, mert Kína mindig úgy vélte, hogy "az együttműködésnek kell lennie a kínai-európai kapcsolatok fő irányvonalának, és a partnerség a leghelyesebb pozíció mindkét fél számára".



Li hozzátette: Kína üdvözli, hogy Európa osztozik a kínai megapiac lehetőségeiben, és reméli, hogy Európa óvatosan vezet be korlátozó gazdasági és kereskedelmi politikát, illetve alkalmaz kereskedelmi korrekciós intézkedéseket.