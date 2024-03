Terrortámadás

A Telegram lecsap a 'terrorista' spamekre

Pavel Durov vezérigazgató azt állítja, hogy több ezer felhasználót tiltott le erőszakra való uszítás miatt a Crocus City Hall kulturális központ elleni támadás után. 2024.03.29 08:31 ma.hu

A Telegram lecsapott azokra a felhasználókra, akik terrorcselekmények elkövetésére való felhívásokat terjesztettek, és a jövőben technológiai akadályokat vezetnek be az ilyen tevékenység korlátozására - írta csütörtökön a messengeralkalmazás alapítója, Pavel Durov.



Az orosz nyelvű Telegram-felhasználókat a héten névtelen üzenetekkel bombázták, amelyekben idegenek terrorcselekmények elkövetésére próbálják rávenni őket - mondta Durov. Az alkalmazás adminisztrátorai állítólag az első panaszok beérkezése után egy órán belül, vasárnap tettek lépéseket ennek kezelésére.



"Ennek eredményeként több tízezer ilyen üzenetküldési kísérletet állítottunk le, és több ezer felhasználónak kellett szembenéznie a Telegram-fiókja végleges letiltásával" - mondta a dubaji vállalkozó.



A jövő héttől kezdve az orosz, fehérorosz és ukrán felhasználók korlátozhatják, hogy ki küldhet nekik privát üzeneteket - tette hozzá Durov. A Telegram emellett "mesterséges intelligenciával kapcsolatos" mechanizmusok bevetését is tervezi a panaszok gyorsabb feldolgozása érdekében.



A Telegramban nincs helye a spamnek és az erőszakra való felbujtásnak.



Az üzenetküldő alkalmazás fokozott ellenőrzés alá került, miután múlt pénteken a Moszkva melletti Crocus City Hall kulturális központ ellen elkövetett terrortámadás 143 halálos áldozatot követelt, köztük három gyermekét. Négy gyanúsítottat, akiket Vlagyimir Putyin elnök "radikalizálódott iszlamistáknak" nevezett, elfogtak, miközben az ukrán határ felé menekültek.



A mészárlás feltételezett elkövetőit az orosz média által idézett bűnüldözési források szerint a szervezők állítólag egy mára már törölt Telegram-csoporton keresztül keresték meg, amely az Iszlám Állam (IS, korábban ISIS) afganisztáni székhelyű szórványszervezetének nevében működött.



A Telegram a legnépszerűbb információforrás a fiatalok körében Oroszországban, és Ukrajnában is az első számú üzenetküldő alkalmazás. Pavel és Nyikolaj Durov orosz vállalkozók 2013-ban hozták létre azonnali üzenetküldő platformként. Ami megkülönbözteti a hasonló alkalmazásoktól, az a nyilvános adáscsatornák és vitakörök létrehozásának lehetősége.



Kirill Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerdán azt mondta, hogy a Telegram kétélű kard, mivel lehetővé teszi Kijev számára, hogy "terjessze üzenetét" Oroszországban, de Ukrajnán belül "romboló hatása" lehet. Kijevi tisztviselők a betiltását követelték, sajnálkozva azon, hogy a Telegram lehetővé tette az emberek számára a kormányzati cenzúra megkerülését, miután Vlagyimir Zelenszkij elnök a hadiállapotot alkalmazva minden médiumot az állam védelme alá helyezett.

Oroszországban a Kreml felszólította Durovot, hogy "fordítson nagyobb figyelmet" a platformmal való visszaélésekre, Dmitrij Peszkov szóvivő pedig csütörtökön megjegyezte, hogy "ez az egyedülálló és technológiailag fenomenális szolgáltatás... egyre inkább a terroristák eszközévé válik". Arra a kérdésre azonban, hogy a Telegramot be lehetne-e tiltani, azt mondta, hogy erre vonatkozóan nincsenek tervek.