Megzavarták a brit védelmi minisztert szállító repülőgép GPS-ét

A brit védelmi minisztérium nyilvánosan aggodalmának adott hangot, miután a Grant Shapps védelmi minisztert szállító RAF-gépet GPS-zavarásnak vetették alá, miközben az orosz Kalinyingrádi exklávé közelében repült. Bár London nem jelölte ki kifejezetten a felelősséget az incidensért, brit médiajelentések szerint Moszkva áll a háttérben.



Az incidenst csütörtökön hozta nyilvánosságra a minisztérium, és egy szóvivője elárulta, hogy az elektronikus zavarás akkor történt, amikor Shapps szerdán Lengyelországból visszautazott az Egyesült Királyságba.



"A védelmi minisztert és küldöttségét szállító repülőgép átmenetileg GPS-zavarást tapasztalt, amikor Kalinyingrád közelében repültek" - mondta a szóvivő.



"Ez nem veszélyeztette a repülőgép biztonságát, és nem szokatlan, hogy a repülőgépek GPS-zavarást tapasztalnak Kalinyingrád közelében, amely természetesen orosz terület" - tette hozzá a tisztviselő.



Bár a minisztérium nem tulajdonított nyíltan Oroszországnak felelősséget az incidensért, kormányzati források a brit médiának azt mondták, hogy valószínűleg ez a helyzet. Tényleges bizonyítékot azonban nem mutattak be az ilyen állítások alátámasztására.



"Bár a RAF jól felkészült az eset kezelésére, ez mégis szükségtelen kockázatot jelent a polgári repülőgépekre, és potenciálisan veszélyeztetheti az emberek életét. Erre nincs mentség, és ez nagyon felelőtlen Oroszország részéről" - mondta egy meg nem nevezett védelmi forrás a The Timesnak.



Az elmúlt hetekben többször jelentettek GPS-kapcsolati problémákat Kalinyingrád környékén, többek között Lengyelországban, valamint a tágabb balti térségben, a probléma elérte a dél-svéd és az északkelet-német területeket is.



Míg több médiajelentésben az interferenciát az orosz elektronikus hadviselési eszközök állítólagos kalinyingrádi aktiválódásának tulajdonították, a zavarok egybeesnek az USA vezette NATO-blokknak a térségben zajló katonai manőverével is, amely állítólag a hidegháború korszakának vége óta a legnagyobb hadgyakorlat. A GPS-interferenciát okozó gyanúsított felek egyike sem nyilatkozott nyilvánosan az ügyben.