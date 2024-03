Elon Musk beperelte az OpenAI vezérigazgatóját is

Musk beperelte a ChatGPT gyártóját az AI fenyegetés miatt

Az amerikai milliárdos Elon Musk bíróság elé vitte az OpenAI-t, a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócéget, amelynek alapításában egykor részt vett, mert állítólag megszegte eredeti küldetését, miszerint nem a profit, hanem az emberiség javát szolgáló mesterséges intelligencia-technológiát fejleszt.



Az OpenAI, amelyet 2015-ben nonprofit kutatólaboratóriumként alapítottak egy nyílt forráskódú mesterséges általános intelligencia (AGI) kifejlesztésére, mára a világ legnagyobb technológiai vállalatának "zárt forráskódú de facto leányvállalatává vált" - írta Musk jogi csapata a San Francisco-i Legfelsőbb Bíróságon csütörtökön benyújtott keresetben.



A perben azt állították, hogy Musk "már régóta felismerte, hogy az AGI komoly fenyegetést jelent az emberiségre - talán a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést, amellyel napjainkban szembe kell néznünk".



"De míg egyesek, mint például Musk, egzisztenciális fenyegetést látnak az AGI-ben, addig mások a profit és a hatalom forrását látják az AGI-ben" - tették hozzá. "Az új igazgatótanácsa alatt nem csak fejleszt, hanem valójában finomít egy AGI-t, hogy maximalizálja a profitot a Microsoft számára, ahelyett, hogy az emberiség javát szolgálná."



Musk 2018-ban távozott az OpenAI igazgatótanácsából, és azóta egyre kritikusabb a céggel szemben, különösen azután, hogy a Microsoft legalább 13 milliárd dollárt fektetett be, hogy 49%-os részesedést szerezzen az OpenAI nyereségorientált ágában.



"Az alapítói megállapodással ellentétben az alperesek úgy döntöttek, hogy a GPT-4-et nem az emberiség javára, hanem szabadalmaztatott technológiaként használják a világ szó szerint legnagyobb vállalatának profitmaximalizálására" - olvasható a keresetben.



A kereset az OpenAI vezérigazgatóját, Sam Altmant és elnökét, Gregory Brockmant is az ügy vádlottjai közé sorolta, és felszólította a Microsoftot, hogy akadályozza meg a technológia kereskedelmi forgalomba hozatalát.



A mesterséges intelligencia technológiája az elmúlt két évben gyors ütemben fejlődött, az OpenAI GPT nyelvi modellje 2022 végén egy chatbot-programot működtetett, és mindössze négy hónappal később 90 százalékban teljesített a SAT-vizsgákon.



Több mint 1100 kutató, technológiai nagyság és futurista érvelt tavaly amellett, hogy az AI-verseny "mélyreható kockázatokat jelent a társadalomra és az emberiségre". Még maga Altman is elismerte korábban, hogy "egy kicsit fél" a technológia lehetőségeitől, és megtiltotta az ügyfeleknek, hogy az OpenAI-t "fegyverek kifejlesztésére vagy használatára" használják.

A vállalat azonban figyelmen kívül hagyta saját tiltását, miszerint technológiáját "katonai és hadviselési" célokra használja, és partneri kapcsolatba lépett a Pentagonnal, januárban bejelentve, hogy több mesterségesintelligencia-projekten dolgozik együtt az amerikai hadsereggel.