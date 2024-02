Tech

Fejlesztés alatt áll az orosz FIFA-szimulátor

Az orosz olaj- és gázipari óriásvállalat, a Gazprom az EA Sports FIFA labdarúgójátékának alternatíváját fejleszti - közölte egy magas rangú sporttisztviselő. Az ötletet eredetileg Andrej Arshavin visszavonult futballsztár vetette fel Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Jövő játékai torna megnyitóján a közép-oroszországi Kazany városában.



A TASS-nak adott, szombaton megjelent interjúban Nyikita Nagornij, a Phygital Sportok Összoroszországi Szövetségének vezetője, amely olyan játékokat foglal magában, amelyekben a sportolók kiber- és valós térben is versenyeznek, reményét fejezte ki, hogy a legendás sportszimulátor orosz változata néhány éven belül napvilágot lát.



"Tudom azonban, hogy egy játék kifejlesztése több mint egy év, sőt általában több tucat évbe telik" - mondta Nagorny. "Mindenesetre a munka folyamatban van, így előbb-utóbb látni fogjuk ezt a játékot".



Az ötletet eredetileg Arshavin vetette fel Putyinnak, aki megjegyezte, hogy Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója segíthetne a fejlesztésben. A Gazprom az orosz Zenit futballklub főszponzora, ahol Arshavin korábban játszott.



Válaszul Putyin megígérte, hogy támogatja az ötletet, és megvitatja a témát Millerrel.



A hét elején az orosz eSport Szövetség és a sportminisztérium is a projekt mögé állt. Az orosz sportminiszter, Oleg Matytsin megjegyezte, hogy a nemzeti futballiskolában sok olyan sportoló van, akik a digitális szférába is be tudnák vinni kreativitásukat, hogy minél több embert vonzzanak a sportágba.



Eközben Dmitry Smit, az Orosz eSport Szövetség elnöke megjegyezte, hogy a fejlesztés ütemezése attól függ, hogy a FIFA alternatívája konzolokra vagy PC-re készül-e.



Elmondta, hogy az orosz játékfejlesztők számára nehezebb lenne konzolokra futballszimulátort készíteni a megfelelő tapasztalat hiánya miatt. "Ha azonban PC-re készítenek egy hasonló szimulátort, akkor minden könnyebb" - mondta, hozzátéve, hogy egy ilyen típusú játék mobileszközökön is játszható lenne.

A FIFA futballszimulátor, amely először 1993-ban jelent meg, és azóta több tucatnyi változat látott napvilágot, több mint 300 millió eladott példányával a Guinness-rekordot tartja, mint a legkelendőbb sport videojáték. 2022 májusában az EA Sports bejelentette, hogy a FIFA 23 lesz az utolsó a sorozatban, és helyébe egy új franchise, az EA Sports FC lép.



A Games of the Future versenyt február 21. és március 3. között rendezik meg Kazanyban, és 21 sportágat foglal magában. Ez az első olyan nemzetközi esemény, amely a hagyományos és az elektronikus sportágakat is ötvözi. A versenyen több mint 100 ország több mint 2000 sportolója vesz részt.