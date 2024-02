Erőszak

Julian Assange kiadatási fellebbezésének döntése kiakasztotta a Pink Floyd frontemberét

A WikiLeaks alapítója továbbra is jogi bizonytalanságban van, miután a brit bíróság nem hozott döntést a kiadatási kérelmével kapcsolatban.



A brit legfelsőbb bíróság döntése, hogy elhalasztja az ítéletet a WikiLeaks-alapító Julian Assange kiadatási fellebbezésének legutóbbi tárgyalásán, azt bizonyítja, hogy az uralkodó osztály "tele van szarral" - mondta a Pink Floyd frontembere, Roger Waters a Going Underground műsorvezetőjének, Afshin Rattansi-nak.



Két nap szóbeli vita után a bíróság szerdán elnapolta a tárgyalást anélkül, hogy Assange újabb fellebbezését az Egyesült Államoknak való kiadatása ellen elfogadta vagy elutasította volna. A brit belügyminisztérium 2022-ben hagyta jóvá az amerikai őrizetbe adását, de a WikiLeaks egykori főnöke - aki a londoni Belmarsh börtönben töltött közel öt év magánzárka után mostanra rossz egészségi állapotban van - többször is fellebbezett, de egyik sem járt sikerrel.



"Egyik ilyen meghallgatás sem tarthat öt percnél tovább" - mondta Waters szombaton Rattansi-nak. "Be kellene menniük és azt mondaniuk, hogy "nyilvánvalóan nem bűnös, engedjék el a foglyot", és ezzel vége is lenne az egésznek".



"Ezek az emberek nem hisznek a jogállamiságban" - folytatta a legendás rocker, utalva Victoria Sharp és Jeremy Johnson vezető bírákra, akik végső soron arról döntenek, hogy Assange-nak adnak-e helyt egy újabb fellebbezésben.



"Ők az uralkodó osztályban hisznek, és azt hiszik, hogy ők az uralkodó osztály szolgái. És bármit megtesznek, amit mondanak nekik" - jelentette ki. "Egyre átlátszóbbá válik számunkra, az emberek számára... hogy egy rakás szart beszélnek".



Az Egyesült Államokban Assange-nak a kémkedési törvény alapján 17 vádpontban kell felelnie, és 175 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. A vádak abból erednek, hogy nyilvánosságra hozta az informátorok által megszerzett titkos anyagokat, köztük olyan Pentagon-dokumentumokat, amelyek az Egyesült Államok állítólagos iraki és afganisztáni háborús bűntetteit részletezik.



A kémkedési törvényt még soha nem alkalmazták olyan személy ellen, mint Assange, aki titkos anyagokat tett közzé - de nem lopott el. Barack Obama korábbi amerikai elnök éppen ezért nem emelt vádat az ausztrál újságíró ellen, azzal érvelve, hogy Assange tevékenységét az amerikai alkotmány első kiegészítése védi.



Assange ügyvédei közölték, hogy "túl beteg" ahhoz, hogy részt vegyen a szerdai meghallgatáson. Waters, aki szeptemberben találkozott Assange-zsal, azt mondta, hogy a férfi "pszichésen túlságosan rosszul volt ahhoz is, hogy még a zárt láncú televízión keresztül is végignézze az eljárást".



"Érzelmileg nagyon megnyomorító volt" - mondta Waters a látogatásról. "Képzelje el, hogy öt évre magánzárkába zárják, különösen, ha soha nem követett el bűncselekményt. Ez minden képzeletet felülmúl".

Ha a fellebbezés elbukik, Assange az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, és sürgősségi végzést kér a kiadatás leállítására, amíg az megvizsgálja az ügyet - mondta Assange felesége, Stella a hét elején.