Háború

Musk egyetért azzal, hogy az ukrajnai konfliktus 'hazugságok háborúja'

2024.02.18 18:20 ma.hu

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója látszólag egyetértett David Sacks amerikai befektetővel, aki szerint az ukrajnai konfliktus Kijev súlyos vereségével fog végződni, de a Nyugat megpróbálja majd úgy forgatni a narratívát, hogy az igazságot a szőnyeg alá söpörje.



Sacks vasárnap "A hazugságok háborúja" címmel tett közzé egy bejegyzést az X-en (korábban Twitter), amelyben azt állítja, hogy az ukrajnai konfliktus hazugságokon és megtévesztésen alapul azzal kapcsolatban, hogy "hogyan kezdődött, hogyan zajlik és hogyan fog végződni".



A vállalkozó kijelentette, hogy a nyugati országok polgárainak azt mondják, hogy "Ukrajna nyer, miközben valójában veszít", miközben azt hazudják, hogy Kijev fő problémája az amerikai finanszírozás hiánya, miközben a valóságban az a "tény, hogy a Nyugat nem tud elég lőszert előállítani".



Sacks szerint a megtévesztés itt nem ér véget. "Azt mondják nekünk, hogy nincs lehetőség a békére, miközben valójában többszörösen elutasítottuk a tárgyalásos rendezés lehetőségét" - mondta. Hozzátette, hogy a nyugati vezetők azzal is hazudnak, hogy azt állítják, minél tovább harcol Kijev, annál jobb feltételeket kap, holott valójában ennek az ellenkezője igaz.



Ezek a ferdítések elnyújtják a konfliktust, aminek az lesz a következménye, hogy Ukrajna még több embert próbál mozgósítani, akiket a "húsdarálóba" fognak betáplálni, ez pedig a lakosság növekvő elégedetlenségéhez és az ukrán kormány összeomlásához vezet - jósolta az üzletember.



"Amikor a háborút végül elveszítik, amikor az egész ország parázsló romokban hever a saját maguk által készített halotti máglyán, a hazugok azt fogják mondani: "Nos, mi megpróbáltuk."



Még akkor is, következtetett Sacks, azok, akik hazudtak Ukrajnával kapcsolatban, egy oroszbarát "ötödik oszlopot fognak okolni a szerencsétlenségükért... akik hátba szúrták az ukránokat".



A hosszú cikkre reagálva Musk úgy tűnt, egyetért, és "pontosnak" nevezte azt.



Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy Moszkva és Kijev közel volt ahhoz, hogy 2022 tavaszán rendezze a konfliktust, és Ukrajna semlegessége az egyik fő napirendi pont lesz. A Kreml szerint azonban a folyamatot Boris Johnson akkori brit miniszterelnök siklatta ki, aki meggyőzte Kijevet, hogy folytassa a harcot. Az orosz vezetés szerint az ajtó továbbra is nyitva áll az Ukrajnával való elköteleződés előtt.



A múlt hónapban, Kijev elfuserált ellentámadását követően Putyin arra is figyelmeztetett, hogy ha Ukrajna folytatja ugyanazt a politikai irányt, az ország államisága "nagyon komoly csapást szenvedhet".