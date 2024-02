Nem árt az óvatosság

ESET: az online társkeresés nagy lehetőség a csalóknak a gyanútlan szinglik kihasználására

A társkereső alkalmazások számos lehetőséget kínálnak a csalóknak és a hackereknek a gyanútlan szinglik kihasználására, ezért az online társkeresésnél is a tudatosság fontosságára hívják fel a figyelmet az ESET kiberbiztonsági szakértői közleményükben, amelyet szerdán, Valentin-nap alkalmából juttatak el az MTI-nek.



Az egyik legelterjedtebb módszer, amit a csalók a társkereső alkalmazásokon bevetnek áldozatuk megtévesztésére, a hamis profilok létrehozása. A bűnözők gyakran internetről letölthető fényképeket és kitalált személyes adatokat felhasználva csábítják el a gyanútlan romantikára vágyókat - hívták fel a figyelmet a szakértők.



Ráadásul a csalók a közösségi médián keresztül információt tudhatnak meg a célpont hobbijáról, nézeteiről, és ezeket felhasználva azt a látszatot kelthetik, hogy hasonló az érdeklődési körük. Miután megvan a bizalom, a bűnözők kitalált történeteket adnak elő magánéleti válságokról, amihez anyagi segítséget kérnek. Az áldozat pedig pénzt utalhat számukra abban a reményben, hogy ezzel támogatja "partnerét".



Az ESET szakértői azt javasolják, hogy a társkeresők mindig gyanakodjanak, ha a másik fél pénzt, szívességet vagy fontos információt kér tőlük.



Ezen felül fontos, hogy a bűnözők az álprofilok segítségével ártatlannak tűnő üzeneteket küldhetnek rosszindulatú linkekkel vagy mellékletekkel. Ezeket megnyitva a számítógépen vagy telefonon tárolt érzékeny információk és adatok sérülhetnek, ami jelentősen növeli a személyazonosság-lopás és a hitelkártyacsalás kockázatát.



A szakértők mindenkinek azt tanácsolják, hogy amíg nem tudnak sokat partnerükről, addig lehetőleg ne nyissák meg az általa küldött linkeket.



Arra is kitértek, hogy mivel az online társkereső platformok rengeteg személyes adatot tárolnak, ezért érdemes távol maradni az olyan alkalmazásoktól, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a felhasználó letiltsa az adatok harmadik felekkel való megosztását.



Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint ennél is nagyobb veszélyt jelent, amikor a támadó megosztja "saját" állítólagos intim képeit, és cserébe hasonlókat kér. Ha ezt a gyanútlan fél megteszi, kezdetét veszi a zsarolás. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében azt javasolják, soha senki ne küldjön el olyan képeket, amelyeket nem szeretne a nyilvánosság elé tárni.



Fontos, hogy ha valami szokatlant vagy problémát észlelnek, azonnal jelentsék a másik fél profilját az alkalmazásban, és tiltsák le. "Mindannyiunk közös érdeke, hogy az appok biztonságosabbá váljanak" - hangsúlyozták a közleményben.