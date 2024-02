Tech

A Simpsonék már megjósolták az Apple Vision Pro-t? Itt a bizonyíték egy 2016-os epizódból

Szokatlan, de mégis érdekes fordulatot vett a Simpson család, amely ismét bebizonyította figyelemre méltó képességét a jövő megjóslására, ezúttal az Apple legújabb technikai csodáját, a Vision Pro virtuális valóság headsetet látta meg előre.



Az ikonikus animációs sorozat, amely immár a 35. évadában jár, már többször is pontosan megjósolta a valós eseményeket, zavarba ejtve ezzel a nézőket és a rajongókat egyaránt.



A Barátok és család című 2016-os epizódban a szereplők virtuális valóság headseteket használtak a mindennapi életükben, ami feltűnő hasonlóságot mutat az Apple nemrég megjelent Vision Pro eszközével. Ennek ára szinte hihetetlen: 3500 dollárba (kb. 1,2 millió forint, de egyelőre csak az USA-ban forgalmazzák) kerül.



A sorozatban Burns felbérelte a Simpson családot, hogy játsszák el a virtuális valóságban élő családjukat az epizódban, a cselekmény pedig igen szórakoztató jeleneteket tartalmazott, amelyekben a szereplők különböző virtuális időtöltéseknek hódoltak, például virtuális piknikezésnek és virtuális csókolózásnak.



A nézők nem is sejtették, hogy nyolc évvel később a futurisztikus technológia e humoros felfogása az Apple élvonalbeli Vision Pro headsetjeként fog fejlődni.



A Simpson család számos jelentős eseményt is pontosan megjósolt, köztük az okosórákat, a FaceTime-ot, a Walt Disney és a FOX fúzióját, egy tengeralattjáró-katasztrófát, Ted Cruz Mexikóba menekülését egy természeti katasztrófa idején, sőt Donald Trump elnökségét is, beleértve egy esetleges 2024-es újraválasztási kampányt. Ezek a példák csak a felszínét súrolják a műsor rendkívüli képességének, hogy megjósolja a jövőbeli eseményeket.



Eközben a Vision Pro, amelyet az Apple a múlt hónapban mutatott be, máris magával rántotta a technológiai világot. Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook úgy jellemezte, mint "a valaha létrehozott legfejlettebb szórakoztatóelektronikai eszközt".



Az eszköz kompatibilis a macOS, az iOS és az iPadOS operációs rendszerekkel, így a felhasználók számos programhoz, képhez és térhatású FaceTime-videóhoz férhetnek hozzá.



A Vision Pro a hivatalos bemutatása óta nagy figyelmet kapott, a New York Post azt írta: a becslések szerint 200 000 példányt adtak el belőle az előrendelések révén.



A felhasználók a közösségi médiát a VR-felszerelést nyilvános helyeken használó élményeikről készült felvételekkel töltötték meg, amelyek egy közel egy évtizeddel ezelőtti Simpsons-epizódot idéző forgatókönyveket elevenítettek fel.



A futótűzként terjedő posztot itt nézheti meg: