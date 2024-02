Tech

Egy szoftverfejlesztő arra képezte ki a ChatGPT-t, hogy helyette flörtöljön online a lányokkal

Az ideális társat megtalálni nem egyszerű feladat, de egy orosz szoftverfejlesztő egy népszerű társkereső alkalmazáson talált feleséget, miután a választást a mesterséges intelligenciára (AI) bízta. A neurális hálózatot inkább arra szokták használni, hogy egy dal vagy egy esszé megírásában segítsen, de Alexander Zhadan az OpenAI ChatGPT chatbotját arra képezte ki, hogy flörtöljön a lányokkal a nevében.



Miután egy év alatt több mint 5000 nővel randevúzott virtuálisan az AI segítségével, Alexander megtalálta a lelki társát - mondta a RIA Novosztyinak. A 23 éves fiatalember elmondta, hogy az ötletet azután találta ki, hogy a szokásos módszerekkel nehezen találta meg a tökéletes párt, és úgy döntött, hogy kiszervezi a feladatot egy neurális hálózatra.



"Megadtam a ChatGPT-nek információkat arról, hogyan szoktam kommunikálni. Eleinte voltak problémák, mert a program nem ismert engem jól, valami hülyeséget tudott írni, de később olyannyira betanítottam, hogy elkezdett úgy kommunikálni a lányokkal, ahogy én szoktam" - mondta a programozó, hozzátéve, hogy a ChatGPT több mint 5000 párbeszédet indított el.



Később Zhadan bizonyos szűrőket telepített, hogy a neurális hálózat megmutassa neki azokat a nőket, akikkel a való életben is érdemes lenne tovább kommunikálnia. Miután személyesen találkozott Karinával, a programozó rájött, hogy a ChatGPT megtalálta számára a szerelmet.



"Amikor Karina és én először találkoztunk személyesen, rájöttem, hogy a rendszert újra lehetett tanítani, hogy elemezze az üzeneteinket" - mondta a fejlesztő.



A neurális hálózat ezután azt javasolta, hogy hova vigye el a lányt, és hogyan élénkítse a beszélgetést. Végül a ChatGPT azt javasolta, hogy Alexander kérje meg Karina kezét, és azt mondta neki, hogy a kapcsolat "kiegyensúlyozott és erős".



Zhadan követte a tanácsot, és a pár most már eljegyezte egymást. A programozó elmondta, hogy nem mondta el azonnal a menyasszonyának, hogy a neurális hálózat ösztönözte a lánykérésre, de később a lány nyugodtan fogadta a hírt.



Zhadan kifejtette, hogy nagyon is lehetséges olyan általános programot készíteni, amely segít az embereknek megtalálni az ideális partnert, de amit ő létrehozott, az "egy személyes termék".



A technikus már tavaly februárban széleskörű figyelmet keltett, amikor bejelentette, hogy a ChatGPT segítségével írta meg szakdolgozatát, és azt sikeresen megvédte az Orosz Állami Bölcsészettudományi Egyetemen, átmenő osztályzatot kapva. Megtarthatta a diplomáját, ami vitát váltott ki.