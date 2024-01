Tech

Huawei: 4,7 millió okosmérő lehet Magyarországon 2030-ra

Becslések szerint 150-180 ezer okosmérővel felszerelt fogyasztó lehet Magyarországon, ami 4,7 millióra is nőhet 2030-ig, ha a magyar piac követi a nyugat-európai trendeket - közölte a Huawei Technologies Hungary kedden, a magyarországi energiapiac kihívásait és lehetőségeit vizsgáló tanulmánya alapján.



Az összefoglaló szerint a kisfogyasztók szintjén az okos mérők és a kapcsolódó eszközök jelentősen hozzájárulhatnak az energiafogyasztás optimalizálásához, használatukkal akár 15 százalékot is megtakaríthatnak a háztartások. Ezek az eszközök monitorozzák a fogyasztási szokásokat, amelyek alapján képesek testreszabott javaslatokat is adni a változtatásokra, például lekapcsolhatják a felesleges lámpákat, vagy alacsonyabb fokozatra állíthatják a fűtést.



A közleményben kitértek arra, hogy a zöldenergia magyarországi lakossági tárolókapacitása még marginális, terjedésének egyik akadálya a magas beruházási költség. Ezért elsősorban az állami ösztönzőkön, például a most induló Napenergia Plusz Programhoz hasonló támogatásokon múlik, milyen ütemben bővül a lakossági energiatárolók száma. A PwC Magyarország tanácsadó vállalat becslése szerint 2032-re akár 106 ezer akkumulátorral felszerelt háztartás is lehet Magyarországon, ez a lakossági napelemes rendszerek 21-22 százaléka. További ösztönző lehetne, ha a háztartások értékesíthetnék a megtermelt energiát, így a napelem-rendszer megtérülése gyorsabbá válna - tette hozzá a Huawei.



A napelemes rendszerek, az energiatárolók és a digitalizációs megoldások a vállalkozások esetében is nagyban segíthetik a hatékonyabb energiagazdálkodást. Okosmérők és almérők használatával a vállalatok pontosan nyomon követhetik és testre szabhatják energiafelhasználásukat, a fogyasztás részletesebb ismerete hozzájárul az energiamegtakarítási lehetőségek felismerések. A digitalizációs megoldások segítségével a fogyasztás a napi energiaárakhoz vagy a saját naperőmű termeléséhez igazítható, és optimalizálhatók a lekötött hálózati kapacitások.



A Huawei Technologies Hungary Átalakuló energiapiac 2023-2030 között címmel mutatott be "fehér könyvet", a tanulmányt a vállalat megbízásából a PwC Magyarország készítette. A dokumentum Magyarország legfontosabb energetikai kihívásait és lehetőségeit vizsgálja háztartások, kis- és nagyfogyasztók, illetve a villamos átviteli- és elosztói hálózatot irányítók szempontjából.