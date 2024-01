Tech

Megbírságolták az eBay-t, mert élő pókokat küldött a céget kritizáló házaspárnak

A bírósági dokumentumok szerint az eBay vezetői bloggereket célzott meg zaklatásával, miután negatív online tudósításokat írtak a vállalatról.



Az online kiskereskedelmi óriásvállalat beleegyezett, hogy 3 millió dolláros (2,35 millió font) bírságot fizet, hogy lezárjon egy büntetőjogi feljelentést, amely egy olyan alkalmazott miatt született, aki különböző tárgyakat, köztük élő pókokat és csótányokat küldött két amerikai blogger otthonába.



David és Ina Steiner 2019-ben egy sor nem kívánt küldeményt kapott az eBay munkatársaitól - áll a bírósági papírokban -, amelyek között volt egy temetési koszorú, egy véres disznómaszk és egy könyv is, amely részletesen leírja, hogyan kell kezelni az elhunyt házastárs gyászát.



A tárgyakat egy célzott zaklatási kampány részeként szállították ki, miután Steinék megjelentették az "EcommerceBytes" hírlevelet, amely néhány eBay-vezetőnek nem tetszett, állítják az ügyészek. A massachusettsi kerületi amerikai ügyészség szerint Jim Baugh, az eBay korábbi biztonsági és védelmi igazgatója és hat másik munkatársa vett részt a tervben.



A bírósági dokumentumok emellett részletezik, hogy Baugh és társai GPS-nyomkövetővel "lehallgatták" a pár autóját, és a Craigslist weboldalon üzeneteket tettek közzé, amelyekben idegeneket hívtak meg Steinék massachusettsi Natickban lévő otthonába szexuális együttlétekre.



"Az eBay abszolút borzalmas bűncselekményt követett el" - mondta Josh Levy a massachusettsi amerikai ügyész az AP hírügynökségnek. „A vállalat alkalmazottai és alvállalkozói, akik részt vettek ebben az üldözésben, megjáratták a poklot az áldozatokkal azzal a céllal, hogy elhallgattassák jelentéseiket és megvédjék az eBay márkát.”



A zaklató kézbesítések sorozata 2019-ben kezdődött, miután Steinerék közzétettek egy online cikket az eBay által indított perről, amelyben azt állították, hogy az Amazon taktikával meglopja ügyfélbázisát.



A bírósági feljegyzések szerint alig 30 perccel a cikk online megjelenése után az eBay akkori vezérigazgatója, Devin Wenig üzenetet küldött egy másik vezetőnek, amelyben ez állt: "Ha valaha is le akarod őt buktatni... most van itt az ideje".



Az ügyvezető ezután állítólag továbbította az üzenetet Waugh-nak, hozzátéve, hogy Ira Steiner egy "elfogult troll, akit le kell égetni".



A jogi beadványok szerint Steinerék "érzelmileg, pszichésen és fizikailag" bántalmazva érezték magukat a zaklatás következtében.

Az érintett alkalmazottakat nem sokkal azután, hogy a vádak ismertté váltak, elbocsátották. Baugh és hat másik személy bűnösnek vallotta magát az üggyel kapcsolatos vádakban. Waugh-t 2022-ben majdnem öt év börtönbüntetésre ítélték.



Wenig, aki 2019-ben kilépett az eBay-ről, tagadta, hogy bűnrészes lett volna a rendszerben – Baugh azonban jogi eljárásban azt állította, hogy nyomást gyakorolt rá Wenig, hogy reagáljon a hírlevelükben szereplő Steiners állításaira.