Automatikus titkosítani fogja a személyes üzeneteket a Facebook és az Instagram

Automatikusan titkosítani fogja a személyes üzeneteket a jövőben a Facebook és az Instagram - jelentette helyi idő szerint a Meta illetékeseire hivatkozva a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap.



A végponttól végpontig (end-to-end), vagyis a két felhasználó közötti üzenetváltás teljes titkosítása jelenleg opcionális a közösségi oldalakon. A WSJ értesülése szerint a Messengerben az automatikus titkosítás már ezen a héten aktiválódik, és a következő hetekben fokozatosan vezetik be minden felhasználó számára. Az Instagramon 2024 elején lép életbe a változtatás.



A Meta azzal indokolja a változtatást, hogy így a felhasználók és adataik nagyobb biztonságban lesznek a csalóktól és hackerektől, a kormányok viszont ellenzik a felhasználók közötti teljes titkosítást, mert ezzel a bűnözők is nagyobb védelmet kapnak üzenetváltásaikhoz. A brit kormány például arra szólította fel a Metát ősszel, hogy ne vezesse be az automatikus titkosítást anélkül, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket életbe léptetne a gyerekek szexuális kihasználása ellen.