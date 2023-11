Tech

Egy Counter-Strike 2 versenyen az orosz főváros tömegközlekedési rendszerén alapuló pálya szerepelt

Az egyedi készítésű pályát állítólag a moszkvai közlekedési osztály rendelte meg, és a múlt hétvégén a városvezetés védnöksége alatt megrendezett Counter-Strike 2 verseny egyik fő eleme volt. A fiktív helyszín valós közszolgáltatásokról mintázott látványelemeket használt, köztük a moszkvai elektromos buszokat, a metró belsejét és a navigációs segédeszközöket.



A részletek között néhány poén is szerepelt a közönség számára. Az egyik útbaigazító tábla egy emlékparkba vezető lépcsőre mutatott, amelyet egy olyan férfinak szenteltek, akinek a családneve nagyjából azt jelenti, hogy "Aki dühösen kiabál" - feltehetően azokra a játékosokra utalva, akik rosszul reagálnak egy vesztes meccsre. Egy másik helyszín neve "Old Dedust camping site" volt, ami utalás az eredeti Counter Strike játékra.



A Játékipar Fejlesztéséért Szervezet nevű csoport, amely szakértői véleményt ad a játéktartalmakról, azonban nem látta a térkép vicces oldalát.



A főügyészséghez és az orosz Nyomozó Bizottsághoz benyújtott panasz szerint a szervezet úgy véli, "elfogadhatatlan, hogy a fiatalok számára olyan tartalmakat adnak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy terrorista szerepet próbáljanak ki, a terrorizmus növekvő fenyegetése közepette".



A panasz, amelyről a TASZSZ szerdán számolt be, arra utalt, hogy a moszkvai tömegközlekedési rendszer ismerős látványának használata és az a kinyilvánított szándék, hogy a térképet világszerte megosszák a játékosokkal, rontja a helyzetet. Azt állította, hogy a fiktív "Cybersports" állomás jellegét csak a versenyen fedték fel, annak ellenére, hogy a közlekedési osztály széles körben felhasználta azt az esemény népszerűsítésére.



Oroszországot számos terrortámadás érte a modern időkben, többek között 1996-ban, 2000-ben, 2004-ben és 2010-ben halálos merényleteket követtek el a moszkvai metróban.



Az orosz hatóságok korábban olyan videojátékokat vettek célkeresztbe, amelyeket terrorizmusra való buzdítással vádoltak, például a 2009-es "Call of Duty: Modern Warfare 2" című lövöldözős játék hírhedt "No Russian" küldetését.



Ebben a küldetésben a játékosok egy CIA beépített ügynököt irányítottak, aki részt vett egy moszkvai repülőtéren civilek lemészárlásában, hogy elnyerje egy terrorista szervezet bizalmát, amelybe be akart épülni. A játékos nem kényszerül arra, hogy nem harcoló személyeket öljön, de a lövöldözés megakadályozására tett kísérlet vagy a reagáló rendfenntartó erők kiiktatásának elmulasztása megszakítja a küldetést.



A kiadó Activision a tartalom miatti felháborodást követően visszatartotta a játék ezen részét az orosz verzióból, elkerülve ezzel a játék teljes betiltását az országban.