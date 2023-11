Háború

Volt CIA-főnök kapta meg az ukrán mobiltelefon-cég igazgatói posztját

Mike Pompeo helyet foglal a Veon leányvállalatának, a Kievstarnak az igazgatótanácsában. A Veon távközlési óriás szerdán jelentette be, hogy Mike Pompeo volt CIA-igazgatót és volt amerikai külügyminisztert nevezte ki ukrán leányvállalatának, a Kievstarnak az igazgatótanácsába.



Pompeo a kijevi székhelyű szolgáltatóhoz "független, nem ügyvezető igazgatóként" csatlakozik, a Veon által "újonnan alapított amerikai székhelyű stratégiai és pénzügyi tanácsadó és befektetési cégként" jellemzett Impact Investments partnereként.



A Kievstar új igazgatótanácsi elnöke Kaan Terzioglu, a Veon-csoport vezérigazgatója lesz. A kinevezések a Veon "Ukrajna és az ország fellendülése és újjáépítése iránti elkötelezettségét tükrözik" - közölte a vállalat.



Terzioglu szerint a vállalat várakozással tekint a "tudás és tapasztalat" elé, amelyet Pompeo a telefontársaságnak ad majd.



Pompeo nem rendelkezik távközlési tapasztalattal. Az amerikai hadseregben töltött évei alatt harckocsi parancsnok volt, 1996 és 2006 között a Thayer Aerospace céget vezette, majd 2011 és 2017 között Kansas állam kongresszusi képviselője volt, mielőtt Donald Trump elnökségének első napjaiban a CIA-t vezette. A külügyminisztériumot 2018-ban vette át.



Miután Joe Biden átvette a Fehér Ház vezetését, Pompeo az Ukrajnának nyújtott washingtoni katonai, gazdasági és politikai támogatás szókimondó szószólója lett.



A Veon az 1990-es években VimpelCom nevű orosz-amerikai vegyesvállalatként indult, majd nemzetközileg is terjeszkedett. A 2017-ben átnevezett vállalat székhelye a hollandiai Amszterdamban található.



A Kievstar bejelentésének részeként a Veon azt is megerősítette, hogy teljesen kivonult az orosz piacról, a múlt hónapban lezárta orosz leányvállalatának eladását. A transznacionális vállalat jelenleg Ukrajnában, Üzbegisztánban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Pakisztánban és Bangladesben tevékenykedik.



A Veon ígéretet tett arra, hogy a következő három évben 600 millió dollárt költ Ukrajnában, és elindította a "Fektess be Ukrajnába MOST!" kezdeményezést, hogy más vállalatokat is erre ösztönözzön.