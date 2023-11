Tech

A magyarok túlnyomó része ügyel okostelefonja biztonságára

2023.11.14 14:31 MTI

A magyar közösségimédia-felhasználók négyötöde odafigyel az okostelefonjára telepített adat-, kamera- és mikrofonalkalmazások hozzáférésére, ezzel együtt többségük kedvezményekért cserébe kellő körültekintés nélkül tölt le speciális alkalmazásokat - állapította meg a Sophos információbiztonsági cég felmérésében, amelyet lengyel, cseh és magyar közösségimédia-felhasználók körében az érzékeny információk online megosztásáról végeztetett.



Közleményük szerint a felmérésből az derült ki, hogy a magyar közösségimédia-felhasználók körében magas azoknak a száma, akik úgy vélik, hogy ellenőrzést gyakorolnak az okostelefonjukon tárolt adatok felett.



A Sophos szakértői azonban nagyobb óvatosságra intik az embereket, amikor az adathalászat és a rosszindulatú programok különböző formáival szembesülnek. Ez egyaránt vonatkozik az e-mail-, az azonnali üzenetküldés, valamint az új alkalmazások telepítése során az okostelefonra - hívták fel a figyelmet.



A kutatás szerint a magyar válaszadók 51, a csehek 54 és a lengyelek 44 százaléka telepített már alkalmazást telefonjára csak azért, mert ez volt a feltétele annak, hogy kedvezményt kapjon egy üzletben. A magyar válaszadók esetében leginkább a felsőfokú végzettségűek, a 24-35 év közöttiek és a legnagyobb városokból érkezők tették meg ezt a lépést.



A cég szerint az üzletek által fejlesztett alkalmazások, még ha nem is jelentenek közvetlen veszélyt a készülékekre, adatokat gyűjtenek a felhasználóikról, hiszen a kedvezmény igénybevételéhez gyakran szükséges egy fiók létrehozása az e-mail cím megadásával, sőt néha több információra - így a születési dátum és a lakóhely - megadására is szükség van, továbbá a kedvezményes alkalmazások nyomon követhetik a vásárlói magatartást és a vásárlási előzményeit.



A Sophos szakértői szerint érdemes meggyőződni arról, hogy az alkalmazás hiteles forrásból - például a Google Play áruházból vagy az Apple App Store-ból - származik-e, és különösen óvakodni kell az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokon, például a WhatsAppon keresztül küldött alkalmazások letöltésére vonatkozó ajánlatoktól.



A közlemény szerint a Facebookon és a Google keresőben megjelenő veszélyes linkekre is figyelni kell, ugyanis a kiberbűnözők egyre gyakrabban helyeznek el az interneten ismert alkalmazásokat imitáló hamis szoftverek hirdetését.



Az "adatvédelemmel és a kiberbiztonsággal összefüggő attitűdök a közösségi médiával és az online tevékenységgel kapcsolatban" kérdőíves felmérést a CTA független kutatóintézet készítette 2023 júniusában, 1000 fős mintán. A Sophos megbízásából ugyanilyen felmérést végeztek a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban - olvasható a Sophos közleményében.