Az új dróntechnológia úgy működik, mint az emberi agy - mindenre képes

A kínai tudósok új vívmányukkal új dimenziókba emelték a dróntechnológiát. A csapat olyan drónflottát hozott létre, amely képes "csoportos beszélgetésekbe" bocsátkozni, hogy együttműködjenek és megbeszéljék a feladatokat - hasonlóan ahhoz, ahogyan az emberi csapatok működnek.



Az innováció a kutatók reményei szerint több célra is hasznos lehet, legyen szó a biztonsági őrjáratok fokozásáról, a katasztrófák alatti mentési műveletek javításáról és az általános légi logisztikáról.



Általában a drónrajok közötti kommunikációt a méh- és hangyakolóniák viselkedése ihlette. Az új vívmány ezzel szemben az emberi együttműködés szemüvegén keresztül vizsgálta a drónok viselkedését - számolt be a South China Morning Post.



A drónok így új módon kommunikálhatnak és működhetnek együtt egymással. A kutatók szerint a technológia lehetővé teszi a drónok számára a párbeszédet és a csapatmunkát, és remélik, hogy ez a technológia számos területen javíthatja a drónok általános teljesítményét.



Az ilyen drónok átláthatóságot biztosítanak döntéshozatali folyamatuk tekintetében. E funkció alapján a kutatók és az üzemeltetők jobban megérthetik a drónok viselkedését, ami hasznos lehet a teljesítményük és biztonságuk javításában.



A drónokat Li Xuelong és csapata fejlesztette ki a kínai Shaanxi tartományban található Északnyugati Politechnikai Egyetem Mesterséges Intelligencia, Optika és Elektronika Tanszékén. Munkájukkal a ChatGPT-hez hasonló nagyméretű nyelvi modelleket integrálnak a gyakorlati alkalmazásokba.



Ezeknek a drónoknak az egyik legfontosabb jellemzője az "emberi agyuk", amely lehetővé teszi számukra, hogy természetes nyelv segítségével interakcióba lépjenek egymással, amelyet az InternLM nevű nyílt forráskódú nagy nyelvi modellen fejlesztettek ki. Így lehetővé válik a zökkenőmentes kommunikáció a kezelők és a drónok között.



Egy bemutatóban a tudósok megmutatták, hogy a drónok önállóan hogyan oldják meg a feladatok megosztását. A drónok közül három úgy döntött, hogy segít a keresési műveletekben, míg a másik kettő a keresők szerepét töltötte be. A csoportos csevegésben képeket is megosztottak a megerősítés érdekében.



Lényegében a drónok párbeszédet folytattak egymással a feladatvégzés stabilitásának és biztonságának növelése érdekében.