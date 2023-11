Tech

Az AI biztonságos fejlesztéséről írtak alá nyilatkozatot

Egyetértés született arról, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében benne van "a szándékos vagy akaratlan, de súlyos, sőt katasztrofális károkozás lehetősége". 2023.11.05

A mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) biztonságos alkalmazásáról és a kockázatok feltárásáról írtak alá nyilatkozatot a brit kormány által összehívott kétnapos magas szintű nemzetközi szakkonferencia résztvevői a rendezvény szerdai nyitónapján.



A találkozót Bletchley Park kastélyában, a brit katonai hírszerzés kódfejtésre szakosodott egykori titkos központjában tartják.



Itt működött a második világháború idején az a csoport, amely feltörte a német hadvezetés által megfejthetetlennek hitt Enigma-kódot. Ezt a kódot használták az Atlanti-óceán északi vizein szövetséges konvojokra vadászó, a háború első szakaszában súlyos veszteségeket okozó német tengeralattjárók kommunikációjához is.



A kódfejtő csoportot Alan Turing vezette, akit a modern számítástudomány és a mesterséges intelligencia koncepciójának megalapozójaként tisztel a tudományos utókor.



A Downing Street szerdai tájékoztatása szerint az AI-biztonsági konferencia nyitónapján 28 ország és szervezet, köztük az Egyesült Államok, Kína, India, Japán, Izrael, Ukrajna, valamint az Európai Unió aláírta a Bletchley Declaration nevű nyilatkozatot, amely sürgős feladatnak nevezi a mesterséges intelligencia jelentette potenciális kockázatok felismerését és kollektív kezelését.



A deklaráció szerint a konferencián egyetértés született arról, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében benne van "a szándékos vagy akaratlan, de súlyos, sőt katasztrofális károkozás lehetősége".



A dokumentum szerint e rizikótényezők közé tartoznak a kiberbiztonsági, biotechnológiai és dezinformációs kockázatok is.



A rendezvény résztvevőihez intézett szerdai üzenetében III. Károly király úgy fogalmazott: ha a világ ki akarja aknázni a mesterséges intelligencia kínálta felmérhetetlen előnyöket, akkor közösen kell fellépnie az AI-technológiai jelentette komoly kockázatok ellen is.



A brit uralkodó kijelentette: az AI-technológia fejlődése egyre gyorsabban halad olyan modellek felé, amelyek kezelése egyes előrejelzések szerint túlterjedhet az emberiség jelenlegi képességein, sőt felfogóképességén is.



A király szerint éppen ezért sürgősen, egységesen, kollektív erőfeszítéssel kell kezelni az AI-technológia fejlesztésével járó kockázatokat.



Elon Musk milliárdos amerikai technológiai nagyvállalkozó, aki az általa birtokolt X - korábbi nevén Twitter - portálon csütörtökön élő beszélgetést tart Rishi Sunak brit kormányfővel, a konferencia szerdai nyitánya előtt annak a véleményének adott hangot, hogy az AI-technológiát "akár az emberiség kiirtására is beprogramozhatják azok, akik erre törekszenek, pusztán abból a meggondolásból, hogy az emberek rosszak".

A brit kormány megbízásából készült, a konferencia vitairataként összeállított 45 oldalas átfogó szakértői jelentés is a fő kockázatok közé sorolja, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása megkönnyítheti a biológiai, a vegyi és a sugárszennyezést okozó fegyverek előállítását, illetve a kibertámadások végrehajtását.