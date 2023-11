Tech

Apró ezüst drótokból építettek agyat, ami valós időben tanul és hatékonyabb, mint a mesterséges intelligencia

A világ rajong a mesterséges intelligenciáért (AI), és nem véletlenül. A mesterséges intelligencia rendszerek hatalmas mennyiségű adatot képesek feldolgozni látszólag emberfeletti módon.



Azonban a jelenlegi AI-rendszerek mesterséges neurális hálózatokon alapuló bonyolult algoritmusokat futtató számítógépekre támaszkodnak. Ezek hatalmas mennyiségű energiát használnak, és még több energiát, ha valós időben változó adatokkal kell dolgozniuk.



Mi a "gépi intelligencia" teljesen új megközelítésén dolgozunk. Ahelyett, hogy mesterséges neurális hálózatok szoftverét használnánk, egy hardveres fizikai neurális hálózatot fejlesztettünk ki, amely sokkal hatékonyabban működik - írták a szerzők a Nature szakfolyóiratban.



Ezüst nanodrótokból készült neurális hálózataik képesek menet közben megtanulni a kézzel írt számok felismerését és számsorok memorizálását. Eredményeiket a Nature Communications című folyóiratban megjelent új tanulmányban közölték, amelyet a Sydney-i Egyetem és a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem munkatársaival közösen készítettek.



A nanotechnológia segítségével ezüst nanodrótokból álló hálózatokat készítettek, amelyek szélessége körülbelül egy ezredrésze egy emberi hajszál szélességének. Ezek a nanodrótok természetesen véletlenszerű hálózatot alkotnak, hasonlóan a pálcikák halmához egy pálcikás játékban.



A nanodrótok hálózati szerkezete nagyon hasonlít az agyunkban lévő neuronhálózatra. Kutatásuk a neuromorfikus számítástechnikának nevezett terület része, amelynek célja az idegsejtek és szinapszisok agyhoz hasonló működésének hardveres emulálása.



Minden egyes nanodrót egy emberi hajszál szélességének körülbelül ezredrésze, és együttesen egy véletlenszerű hálózatot alkotnak, amely az agyunkban lévő neuronok hálójához hasonlóan viselkedik.



A nanodrót-hálózataik elektromos jelekre reagálva agyhoz hasonló viselkedést mutatnak. A külső elektromos jelek változásokat okoznak az elektromosság átvitelében azokon a pontokon, ahol a nanodrótok keresztezik egymást, ami hasonló a biológiai szinapszisok működéséhez.



Egy tipikus nanodrót-hálózatban több tízezer szinapszisszerű kereszteződés lehet, ami azt jelenti, hogy a hálózat hatékonyan képes feldolgozni és továbbítani az elektromos jelek által hordozott információkat.

Tanulás és alkalmazkodás valós időben

Zhu et al. / Nature Communications

Tanulmányukban megmutatták, hogy mivel a nanodrót-hálózatok képesek reagálni az időben változó jelekre, felhasználhatók online gépi tanulásra.



A hagyományos gépi tanulás során az adatokat a rendszerbe táplálják és kötegelt formában dolgozzák fel. Az online tanulási megközelítésben az adatokat időben folyamatos folyamatként juttathatják be a rendszerbe.



Minden egyes új adattal a rendszer valós időben tanul és alkalmazkodik. Ez a "menet közbeni" tanulást mutatja be, amiben mi, emberek jók vagyunk, de a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerek nem.



A nanodrót-hálózatuk által lehetővé tett online tanulási megközelítés hatékonyabb, mint a hagyományos, kötegelt tanulás az AI-alkalmazásokban.



A kötegelt tanulás során jelentős mennyiségű memóriára van szükség a nagy adathalmazok feldolgozásához, és a rendszernek gyakran többször is át kell néznie ugyanazokat az adatokat a tanuláshoz. Ez nemcsak nagy számítási erőforrásokat igényel, hanem összességében több energiát is fogyaszt.



Az online megközelítésük kevesebb memóriát igényel, mivel az adatok feldolgozása folyamatosan történik. Ráadásul hálózatuk minden egyes adatmintából csak egyszer tanul, ami jelentősen csökkenti az energiafelhasználást, és rendkívül hatékonnyá teszi a folyamatot.

Számok felismerése és megjegyzése

Zhu et al. / Nature Communications

A nanodrót hálózatot egy benchmark képfelismerési feladattal tesztelték a kézzel írt számjegyeket tartalmazó MNIST-adatkészlet segítségével.



A képek szürkeárnyalatos képpontértékeit elektromos jelekké alakították át és táplálták a hálózatba. Minden egyes számjegyminta után a hálózat megtanulta és finomította a minták felismerésének képességét, valós idejű tanulást mutatva.



Ugyanezt a tanulási módszert alkalmazva a nanodrót-hálózatot egy számjegyekből álló mintákat tartalmazó memóriafeladattal is tesztelték, hasonlóan a telefonszámok megjegyzési folyamatához. A hálózat bizonyította, hogy képes emlékezni a mintában szereplő korábbi számjegyekre.



Összességében ezek a feladatok azt mutatják, hogy a hálózat képes az agyhoz hasonló tanulást és memóriát utánozni. Munkánk eddig csak a felszínét karcolta annak, hogy mire képesek a neuromorfikus nanodrót hálózatok - nyilatkozták a kutatók.