Új funkciókkal bővült a Semmelweis Help applikáció

Új funkciókkal bővült a Semmelweis Help applikáció, a felhasználók immár a hozzájuk legközelebb eső sürgősségi ellátóhelyet is megtalálhatják egy gombnyomással, továbbá az eddig csak a webalkalmazáson elérhető tudástár mostantól a mobilapplikáció felületén is látható - jelentette be a Semmelweis Egyetem.



Az SE által kifejlesztett applikáció célja, hogy egy olyan megbízható döntéstámogató rendszert nyújtson a felhasználóknak, amellyel segítséget kaphatnak ahhoz, hogy a gyermeken észlelt tünetek milyen szintű egészségügyi ellátást igényelnek - írták közleményükben.



A felület első körben több mint 220 gyermekbetegség mintegy 600 tünetét tartalmazza, vagyis szinte teljes egészében lefedi a gyermekbetegségek terén előforduló legjellemzőbb akut helyzeteket.



A közlemény idézi Kovács Esztert, az intézmény sajtókommunikációs igazgatóhelyettesét, a Semmelweis Help projektvezetőjét, aki elmondta, az alkalmazást használóktól számos visszajelzés, fejlesztési ötlet érkezett. Így most már nem csak arra kapnak javaslatot a szülők, hogy - szükség esetén - keressenek fel egy sürgősségi ellátót, hanem abban is, hogy pontosan hova mehetnek.



Ezért a surgossegi.info csapatával kötött együttműködés révén ezt a funkciót is beépítették a Semmelweis Help felületre, illetve onnan is elérhető az egyetem applikációja - tette hozzá.



Ugyancsak felhasználói kérés volt, hogy az eddig csak a webes felületen hozzáférhető, 220 betegség leírását és a hozzájuk tartozó teendőket listázó tudástár a mobilappban is használható legyen.



Merkely Béla, a felsőoktatási egyetem rektora hozzátette: a mobil és a webes alkalmazás célja ellenőrzött forrásból származó, hiteles és közérthető információt adni a gyerekek egészségi állapotáról. Így amikor az Országos Mentőszolgálat részéről megfogalmazódott a javaslat, hogy a két felületet kössék össze, megkezdték az egyeztetést a surgossegi.info alapítójával, mert a betegutak segítése is ezt a céljukat támogatta.



Németh Franciska, a surgossegi.info alapítója szerint a hazai digitális egészségügyben vannak nagyon jó, de sokszor egymástól elszigetelten működő kezdeményezések. Ugyanakkor a fenntarthatóság jegyében az a hasznos, ha a meglevő és már bizonyított felületeket egymást erősítve használják fel és nem egy újat hoznak létre.



Az alkalmazást júniusi indulása óta több mint 130 ezren használták - írta az SE.