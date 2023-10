Közösségi

Veszélyes átverés terjed a Facebookon

A teljes megtévesztés kedvéért fiktív kommenteket és képeket is mellékeltek a csalók. 2023.10.26 19:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Majdnem 2 euróért kínál elveszett poggyászokat egy hirdetés, amit állítólag a párizsi Charles de Gaulle repülőtér alkalmazottai tettek közzé - írja a francia Geeko cikke alapján az Index.



Az ötlet azon alapszik, hogy évente csomagok tízezreit veszítik el az utasok és amiért nem jelentkeznek, azt bárki szívesen hazavinné. A csalók a repülőtér Facebook-oldalán 1,95 euróért kínálják az elveszett poggyászokat.



Ráadásul azt is hozzáteszik, a bőröndök tele vannak szinte új tárgyakkal, amelyek között sok az elektronikai cikk.



A teljes megtévesztés kedvéért fiktív kommenteket és képeket is mellékeltek a boldog új tulajdonosokról, akik alig 2 euróért gazdagabbak lettek például egy egész kozmetikai bőrönddel.



A hamis Facebook-fiók aztán egy olyan webhelyre irányítja át a potenciális áldozatot, amely különféle bizalmas információkat kér, beleértve a banki adatokat is. A sértett végül azt kockáztatja, hogy ellopják bizalmas adatait, és a számláról levont végösszeg nem 1,95 euró lesz.



Az átverés különösen gonosz, a hamis fiók bejegyzései "szponzoráltként" vannak megjelölve, és megtaláljuk őket a Meta-hirdetők hivatalos könyvtárában. Vagyis azt gondolhatjuk, a Meta hitelesítette ezeket a bejegyzéseket, és ezért megbízhatóak, de persze nem így van.

Jó, ha tudjuk, a repülőterek nem árulják az elveszett poggyászokat semmilyen Facebook-oldalon. Ha vannak ilyen tárgyak, azok tovább értékesítése ellenőrzött körülmények között történik, és nem veheti meg őket akárki, jellemzően inkább jótékony célokra adományozzák el ezeket.



Legyünk tehát résen, a Netflix, az HBO, és a csomagszállító cégek nevében elkövetett csalások mellé felsorakoztak a repülőtéri adathalászok is.