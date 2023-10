5000 forint

Akár 7500 forintos havidíjjal kell szembesülniük az uniós Facebook-felhasználóknak

A Meta úgy szeretné kikerülni a blokk adatvédelmi törvényét, hogy pénzt kér a felhasználóktól a reklámmentes élményért cserébe. Ezért megkéri a Facebook és az Instagram felhasználóit, hogy fizessenek havi előfizetési díjat, hogy lemondhassanak arról, hogy adataikat személyre szabott hirdetésekhez használják - jelentette hétfőn a Wall Street Journal. A Meta állítólag az EU egyre szigorodó adatvédelmi törvényei elleni megoldásként kínálja fel az ötletet.



A javasolt terv szerint a Meta havonta 10 eurót (közel 4000 forintot) számítana fel az asztali számítógépes felhasználóknak a Facebook vagy az Instagram asztali számítógépen történő használatáért, és 6 eurót (2500 HUF) minden további kapcsolódó fiók után. A mobilfelhasználók 13 eurót (5000 HUF) fizetnének azért, hogy okostelefonon hozzáférjenek bármelyik alkalmazáshoz, és ez a díj 19 euróra (7500 HUF) emelkedne mindkettőért - írja a lap.



A mobil előfizetések többe kerülnének az Apple és a Google alkalmazásboltjai által felszámított, alkalmazáson belüli fizetések után járó jutalék miatt. Azok, akik nem fizetnének, továbbra is használhatnák mindkét alkalmazást, de a böngészési tevékenységük alapján személyre szabott hirdetéseket kapnának.



A felhasználói aktivitás nyomon követése áll a Meta és az uniós szabályozó hatóságok egyre vitatottabb kapcsolatának középpontjában. Csak a Facebook állítólag mintegy 52 000 adatpontot gyűjt minden egyes felhasználóról. A felhasználók alapértelmezés szerint beleegyeznek ebbe a gyűjtésbe, hacsak nem töltenek ki egy hosszadalmas beleegyező nyilatkozatot, amelyet az alkalmazás súgójában rejtettek el. Ez az opt-out űrlap csak április óta érhető el, és azért vezették be, hogy megfeleljen az uniós adatvédelmi szabályozók testületének decemberi döntésének.



Azóta az Európai Bíróság (EB) úgy döntött, hogy a Metának először kifejezett hozzájárulást kell kérnie az adatgyűjtéshez, és november végéig adott határidőt a platformnak, hogy ennek eleget tegyen. Az EU jövőre hatályba lépő digitális piacokról szóló törvénye szintén előírja, hogy a vállalatnak ki kell kérnie a felhasználók hozzájárulását, és arra kötelezi a céget, hogy akkor is engedélyezze a felhasználók számára a szolgáltatás elérését, ha nem adnak beleegyezést.



A Wall Street Journal szerint a Meta az előfizetéses modelljét Írországban vetette fel az adatvédelmi bizottságnak (DPC) a múlt hónapban, mint a jogszabály lehetséges megoldását. Mivel a Meta európai központja Írországban található, a törvény betartatása a DPC feladata lesz.



A Meta állítólag közölte a DPC-vel, hogy a következő hónapokban tervezi bevezetni az SNA (Subscription No Ads, azaz előfizetés nélküli hirdetések) modelljét. A Wall Street Journal megkeresésére sem a DPC, sem a brüsszeli szabályozók nem kommentálták a javaslatot.

A Meta szóvivője elmondta, hogy a vállalat hisz "a személyre szabott hirdetésekkel támogatott ingyenes szolgáltatásokban", de vizsgálja "a lehetőségeket annak érdekében, hogy megfeleljen a változó szabályozási követelményeknek".