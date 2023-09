Tech

Órákra leállt a Volkswagen csoport több gyára informatikai fennakadás miatt

Az eddigi adatok szerint informatikai támadás nem történt, és nincsenek arra utaló jelek, hogy külső hatások okozták a fennakadást. 2023.09.28 09:18 MTI

Informatikai fennakadás miatt órákra leállt a termelés a Volkswagen csoport (VW) számos üzemében, a német autóipari társaság tájékoztatása szerint a szerdán dél körül keletkezett problémát éjszaka sikerült orvosolni.



Az informatikai infrastruktúra működése helyreállt, "a hálózat ismét stabil" - közölte a cég csütörtök reggel.



Az eddigi adatok szerint informatikai támadás nem történt, és nincsenek arra utaló jelek, hogy külső hatások okozták a fennakadást.



A termelés várhatóan terv szerint folytatódik, bár egyes rendszereket átmenetileg befolyásolhatja még az eset - tették hozzá.



A VW wolfsburgi központjában észlelt meghibásodás miatt a csoport névadó márkájának mind a négy németországi üzeme - Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Zwickau - leállt, gondok akadtak három alkatrészgyárban és az Audinál is.



A helyzet kezelésére válságstábot állítottak fel. A vállalati hálózatot üzemeltető informatikai szolgáltató jellemzése szerint "hatalmas probléma" keletezett, amely nemcsak Németországban, hanem világszerte érintett VW-telephelyeket.



A Handelsblatt című üzleti lap jelentése szerint a számos fontos alkalmazást érintő meghibásodás még az amerikai Chattanoogában működő VW-gyárban is fennakadásokat okozott, márkaszervizek és értékesítő partnerek munkáját is hátráltatta.



A VW az autóipar egyik legnagyobb szereplője, a csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen és az Audi mellett a Bentley, a Bugatti, a Cupra, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.