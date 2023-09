Tech

Minden mobiltelefon sugárzási veszélyt jelent - szabályozó hatóság

Az orosz fogyasztóvédelmi hatóság figyelmeztetése azután érkezett, hogy Franciaország betiltotta az iPhone 12 készüléket az elektromágneses sugárzás miatt. 2023.09.26

Minden mobiltelefon sugárzása veszélyes az emberi egészségre, ezért a készülékeket minimálisan kell használni - közölte hétfőn az orosz fogyasztóvédelmi és emberi jóléti ügynökség. Az ügynökség arra a találgatásra reagált, hogy Oroszország követi Franciaország példáját, és betiltja az iPhone 12 készüléket.



"Minden mobiltelefon sugárzása veszélyes az emberekre, különösen a gyerekekre. Fontos betartani a biztonsági szabályokat, amikor mobiltelefonon beszélünk: a hívás nem tarthat két percnél tovább, és a hívások között legalább 15 perc szünetnek kell lennie" - mondta a Roszpotrebnadzor szóvivője a Gazeta orosz hírportál szerint.



A szóvivő hozzátette, hogy a mobiltelefonokat félre kell tenni, amíg a felhasználó alszik, és ideális esetben inkább táskában, mint zsebben kell hordani.



A hónap elején a francia Nemzeti Frekvenciaügynökség (ANFR) követelte, hogy az Apple vonja vissza az iPhone 12 készüléket az országbeli forgalmazásból, miután megállapította, hogy a készülék több elektromágneses sugárzást bocsát ki, mint amit az európai Uniós előírások megengednek.



Az ANFR szerint egy akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a telefon kézben vagy nadrágzsebben tartva meghaladja az EU által előírt fajlagos abszorpciós ráta (SAR) értékét, amely négy watt/kilogramm (W/kg). A "test" SAR-értéke - amelyet akkor mértek, amikor a telefont kabátzsebben vagy táskában, legalább 5 mm-es távolságban tartják - azonban a 2 W/kg-os határértéken belül volt.



A Roszpotrebnadzor nem fontolgat ilyen jellegű tilalmat. A szabályozó hatóság szóvivője elmondta, hogy Oroszország az elektromágneses sugárzást nem a SAR-rendszer, hanem a PES-skála alapján méri, amelynek eredményei "nem összehasonlíthatóak".



Az iPhone 12-t 2020 októberében mutatták be, és a későbbi modelleknél alacsonyabb ára miatt továbbra is népszerű. Az Apple vitatja a francia megállapításokat, azt állítva, hogy a modell SAR értéke 0,99 W/kg az uniós szabvány szerint mérve.



Az amerikai techóriást azonban már korábban is vádolták a sugárzási szabványok megsértésével. Az Egyesült Államokban az Apple-t és a koreai Samsung gyártót 2019-ben beperelték, miután egy kutatás megállapította, hogy az iPhone 8, az iPhone X és a Galaxy S8 akár 500%-kal is túllépte a szövetségi sugárzási határértékeket.