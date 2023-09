Új európai szuperszámítógépet üzemeltek be Portugáliában - közölte a portugál kormány és az Európai Bizottság szerdán.



A GU EuroHPC európai szuperkomputer-kezdeményezés keretében szállított, Deucalion nevű számítástechnikai rendszert António Costa portugál miniszterelnök részvételével helyezték üzembe az észak-portugáliai Guimaraes városában található Minho egyetemen.



A tájékoztatás szerint a rendszer teljesítménye tíz petaflops - ezer billió műveletet tud elvégezni másodpercenként-, vagyis több százezerszer gyorsabban dolgozik egy kereskedelmi forgalomban kapható processzornál.



Az új szuperszámítógépet egyebek között meteorológiai, aero- és hidrodinamikai, asztrofizikai kutatások és fejlesztések támogatására használhatják fel. Ezenfelül olyan területeken is alkalmazásra kerül, mint a mesterséges intelligencia (MI), a személyre szabott gyógyászat, a tűzoltás, a területtervezés, az intelligens közlekedés és az önvezető járművek.



A Deucalion 20 millió euróba került, és a GU EuroHPC európai kezdeményezés nyolcadik ilyen szuperszámítógépe. Eddig Finnországban (Lumi), Olaszországban (Leonardo), Szlovéniában (Vega), Luxemburgban (MeluXina), Bulgáriában (Discoverer), Csehországban (Karolina) és Spanyolországban (MareNostrum5) üzemeltek be ilyen rendszereket.



Németországban a jülichi kutatóközpontban épül fel Európa első olyan szuperszámítógépe, amely másodpercenként több mint egytrillió művelet végrehajtására képes. A Köln melletti intézmény szerint a Jupiter nevű szuperkomputer a számítógépek legújabb - exascale elnevezésű - nemzedékét képviseli: teljesítménye egyenértékű ötmillió modern notebookéval vagy asztali számítógépével.

