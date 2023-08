Tech

Chipgyárat épít Németországban a tajvani TSMC

Chipgyárat épít Németországban a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Az ágazat legnagyobb szereplői között számon tartott tajvani cég a Szászország tartományi Drezdában építi fel első németországi és első európai gyárát, három partnerrel együttműködve. A német Bosch, az ugyancsak német Infenion és a holland NXP egyaránt 10 százalékos tulajdonrészt szerez a közös vállalkozásban, a TSMC tulajdonrésze 70 százalék.



Az igazgatótanács keddi üléséről kiadott közlemény szerint a beruházással az autóipar és a feldolgozóipar gyorsan növekvő igényeit igyekeznek kiszolgálni. A gyárban a legkorszerűbb technológiát alkalmazva 300 milliméter átmérőjű szilícium ostyákat (wafer) munkálnak majd meg. Nagyjából kétezer munkahelyet teremtenek.



Az építkezés 2024-ben kezdődik, a termelés 2027-ben indulhat.



A beruházás értéke meghaladja a tízmilliárd eurót, pontos összege a német állami támogatás mértékétől függ - közölték. A Handelsblatt című lap szerint a szövetségi kormány hozzájárulása elérheti az ötmilliárd eurót.



A TSMC a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója, a többi között az Apple és a Qualcomm beszállítója. A drezdai beruházásról hozott döntése "jó hír", hiszen a többi hasonló projekttel együtt hatalmas lendületet ad Németország középső térségének gazdasági fejlődéséhez - emelte ki Thomas Schmidt, a szászországi tartományi kormány gazdaságfejlesztési ügyekért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a tajvani cég megtelepedése Németországban a félvezető-ellátásban függetlenségre törekvő európai gazdaságnak is hasznos.



A TSMC mellett az ágazat több más vezető szereplője is erősíti németországi jelenlétét, legutóbb, júniusban az amerikai Intel jelentette be, hogy félvezetőgyártó üzemet épít Magdeburgban, Szász-Anhalt tartomány fővárosában. A több mint 30 milliárd eurós fejlesztés a német gazdaságtörténet legnagyobb szabású külföldi beruházása.