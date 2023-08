Tech

A bíró az óvadék visszavonása után börtönbe küldte az FTX vezetőjét, Sam Bankman-Friedet

Lewis Kaplan szerint oka van feltételezni, hogy a vádlott a decemberi letartóztatás óta "legalább kétszer megpróbálta befolyásolni a tanúkat". 2023.08.12 11:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sam Bankman-Fried óvadékát visszavonták az októberi csalási pere előtt, miután az ügyészek azzal vádolták a csődbe ment FTX kriptopénz-tőzsde alapítóját, hogy manipulálta a tanúkat.



Bankman-Fried várhatóan már pénteken bejelentkezett a börtönbe, miután Lewis Kaplan bíró bejelentette a döntést a manhattani szövetségi bíróságon a Bankman-Fried óvadéki feltételeiről tartott meghallgatáson. Bankman-Friedet a meghallgatás végén közvetlenül őrizetbe vették. Az amerikai rendőrbírói szolgálat tagjai vezették ki a tárgyalóteremből.



A manhattani szövetségi ügyészek először egy július 26-i meghallgatáson tették meg meglepetésszerű kérelmüket a volt milliárdos börtönbe zárására, mondván, hogy "átlépett egy határt" azzal, hogy megosztotta egykori szerelmi partnere, Caroline Ellison személyes írásait a New York Times riporterével. Azzal érveltek, hogy az ilyen sajtónyilvánosság célja Ellison lejáratása volt, aki várhatóan tanúskodni fog ellene a tervezett október 2-i tárgyalásán.



A 31 éves Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát abban, hogy több milliárd dollárnyi FTX-ügyfélpénzt lopott el, hogy betömje az Alameda Research fedezeti alapjának veszteségeit, ahol Ellison volt a vezérigazgató.



Ellison és Bankman-Fried belső körének két másik korábbi tagja bűnösnek vallotta magát csalásban, és alkut kötött, hogy együttműködik a manhattani amerikai ügyészséggel.



Bankman-Fried ügyvédei szerint az ügyészek rosszul értékelték a szándékát, amikor megosztotta Ellison írásait, azzal érvelve, hogy meg akarta védeni a hírnevét, és hogy joga van beszélni a sajtóval.

Kaplan azt mondta, hogy arra a következtetésre jutott, hogy valószínűsíthető ok van arra, hogy Bankman-Fried a decemberi letartóztatása óta legalább kétszer megpróbálta "manipulálni a tanúkat". A védőügyvéd közölte, hogy fellebbezést nyújtanak be a bebörtönzés elrendelése ellen, és kérte a végzés azonnali felfüggesztését.



Bankman-Friedet nagyrészt a szülei kaliforniai Palo Altóban lévő otthonában tartották fogva 250 millió dolláros óvadék ellenében, mióta decemberben letartóztatták, miután kiadták a Bahamákról, ahol az FTX székhelye volt. Az ügyészek a CNBC beszámolója szerint azt kérték, hogy Bankman-Friedet a legközelebbi, brooklyni börtön helyett a New York állambeli Putnamban lévő börtönbe szállítsák, hogy a vitatott alapítónak jobb internet-hozzáférése legyen védekezése előkészítéséhez.



A július 26-i meghallgatáson Kaplan korlátozta Bankman-Friedet abban, hogy nyilvánosan beszéljen az ügyéről, de kérte mindkét felet, hogy nyújtsanak be írásos érveket a fogva tartásról.



A döntés felkeltette a hírmédia figyelmét, amely a sajtószabadsággal kapcsolatos aggályokat vetett fel a hallgatás elrendelésével kapcsolatban. A The New York Times augusztus 2-án a bíróhoz intézett levelében azt írta, hogy az intézkedést enyhíteni kellene, hogy csak az olyan kommentárokat korlátozza, amelyek akadályozhatják a tisztességes tárgyalást.



Az újság egyik cikke kivonatokat tartalmazott Ellison személyes Google-dokumentumaiból az FTX összeomlása előtt. Leírta, hogy "boldogtalan és túlterhelt" volt a munkája miatt, és úgy érezte, hogy "megbántották/elutasították" a Bankman-Frieddel való személyes szakítása miatt.