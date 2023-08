Eltűnt az X jel a Twitter irodaházáról

Eltávolították a vitatott neon "X" feliratot a Twitter korábbi, San Francisco-i központjának tetejéről.



A korábban Twitter néven ismert platformra a táblát leszerelő építőmunkásokról készült fotók kerültek fel, bár a vállalat még nem adott ki nyilvános nyilatkozatot. Hétfő estig Musk saját fiókján még mindig az épület tetejéről sugárzó tábla volt látható, mind a kitűzött tweetjeként, mind a profiljának háttereként.



A kaliforniai város panaszt tett és vizsgálatot indított a tábla pénteki felállítása után, azzal magyarázva, hogy az épületek tetején lévő táblák felállításához engedélyre van szükség. A szomszédok ezt követően panaszt tettek, mivel a tábla villogott és zavaró fényét a szemközti lakóépületbe sugározta, az egyik dühös bérlő szerint "mintha nappal lenne", úgy világította be a környéket.



A rendőrség már korábban megpróbált közbelépni, amikor a munkások múlt hétfőn eltávolították a Twitter logót és a kék madarat az épület külsejéről, ismét arra hivatkozva, hogy nem volt engedélyük az utca lezárására, de a hatóságok később elismerték, hogy nem történt bűncselekmény, és a tábla eltávolítása "nem rendőrségi ügy".



Miközben a rendőrség a Twitter-feliratot védte, a bűnüldözés San Franciscóban az utóbbi időben a nevetség tárgyává vált. Mint ismeres, a CNN egyik riporterének, akit márciusban a jelenség dokumentálására küldtek, betörték a bérelt autója ablakát, ellopták a táskáit és az útlevelét, miközben interjút készített a város Sunset kerületének újonnan megválasztott felügyelőjével.



Több nagy kiskereskedelmi lánc, köztük a Whole Foods, a Nordstrom és a Saks Off Fifth is elhagyta a várost, sokan kifejezetten a nem biztonságos körülményekre hivatkozva.



Musk azonban ígéretet tett arra, hogy az X Corp. központját San Franciscóban tartja a várost sújtó "végzetes bűncselekmény-spirál" ellenére, és szombaton elárulta, hogy "sokan komoly anyagi ösztönzőket ajánlottak az X (azaz Twitter) számára, hogy máshová költöztesse a központját".



Bár a Twitter papíron hivatalosan áprilisban lett X Corp, a vállalat csak a múlt héten vette fel az X logót. Musk nem hivatalos versenyt hirdetett követői között annak megtervezésére, és múlt vasárnap egy tweetben azt ígérte, hogy "hamarosan búcsút mondunk a Twitter márkának és fokozatosan az összes madárnak".



A döntés tovább osztotta a véleményeket az általa tavaly 44 milliárd dollárért megvásárolt platform jövőjével kapcsolatban. Musk, aki a közösségi hálózatot a kínai WeChat mintájára "mindenre kiterjedő alkalmazássá" szeretné átalakítani, azt mondta, hogy a logóváltást "már régen meg kellett volna tenni".

🚨#BREAKING: The large 𝕏 sign from X headquarters has been removed.



📌#SanFrancisco | #California



The large and bright '𝕏' logo that sat on top of the San Francisco headquarters of the company formerly known as Twitter has been taken down.



Elon Musk's extravagant 'X' sign... pic.twitter.com/Nl20gKjevw