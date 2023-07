F1

Az Apple 1 milliárd dolláros pert kapott a nyakába

Több mint 1500 alkalmazásfejlesztő az Egyesült Királyságban kedden 785 millió fontos (1 milliárd dolláros) csoportos keresetet nyújtott be az Apple technológiai óriáscég ellen az App Store díjai miatt.



A keresetet a Competition Appeal Tribunalhoz nyújtották be, a fejlesztők azt állítják, hogy az Apple által az alkalmazáson belüli értékesítésre kivetett 30%-os díj elriasztja a versenyt.



"Az Apple által az alkalmazásfejlesztőknek felszámított díjak túlzóak, és csak azért lehetségesek, mert monopóliuma van az alkalmazások iPhone-ra és iPadre történő terjesztésére" - mondta Sean Ennis, a University of East Anglia professzora és az OECD korábbi közgazdásza, aki a fejlesztők nevében indította a pert.



"A díjak önmagukban is tisztességtelenek, és visszaélésszerű árképzésnek minősülnek. Károsítják az alkalmazásfejlesztőket és az alkalmazásvásárlókat is" - állította Ennis.



Az Apple cáfolta a vádakat, azzal érvelve, hogy App Store-díjai ésszerűek, és hozzájárulnak a magas színvonalú felhasználói élményhez. Azt is hangsúlyozta, hogy betartja az összes vonatkozó jogszabályt.



Az Apple 15-30%-os jutalékot számít fel az alkalmazáson belüli fizetési rendszerek használatáért. A technológiai óriáscég szolgáltatási üzletága az elmúlt években negyedévente mintegy 20 milliárd dolláros bevételnövekedést produkált.



A vállalat gyakorlata azonban több ország trösztellenes szabályozóinak figyelmét is felkeltette. Az Apple-t 2021-ben 13 milliárd eurós (14,9 milliárd dollár), kamatokkal növelt bírsággal sújtotta az Európai Bizottság az App Store-jával kapcsolatos versenyellenes magatartás miatt. Az amerikai igazságügyi minisztérium is perli a technológiai céget, azt állítva, hogy az Apple kihasználta az okostelefonok piacán betöltött hatalmi pozícióját.