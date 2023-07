Közösségi

Lecserélik a Twitter logóját

Új, a megszokott kék madár helyett fekete alapon megjelenő fehér X betűt ábrázoló Twitter-logót mutatott be hétfőn Elon Musk, a közösségi médiaplatform tulajdonosa és Linda Yaccarino, a cég vezérigazgatója.



"Itt van az X! Csináljuk meg!" - írta Yaccarino a közösségi oldalon, és egy képet is posztolt a cég San Franciscó-i irodáira kivetített logóról.



Yaccarino és Musk Twitter-profilján is szerepel az új logó, bár a Twitter kék madara továbbra is látható a platformon.



Musk múlt vasárnapi bejegyzésében azt közölte, hogy meg akarja változtatni a Twitter logóját, és profiljának több millió követőjét kérdezte arról, hogy támogatnák-e a közösségi oldal színvilágának megváltoztatását kékről feketére. Az általa közzétett képen megjelenő fekete, világűr témájú háttér előtt ábrázolt stilizált X-re Musk ideiglenes logóként utalt.



Elon Musk májusban jelentette be, hogy egy nő váltja a vezérigazgatói poszton. Linda Yaccarino korábban az NBC Universal reklámosztályának vezetője volt. Kinevezését megelőzően a közösségi médiaplatform bevételeinek drasztikus visszaesését szenvedte el, miután tavalyi adásvételének lezárulását követően számos cég függesztette fel hirdetési tevékenységét a Twitternél Elon Musk sokszor vitatott döntéseivel összefüggésben.

X is here! Let's do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023