Boris Johnson 'elfelejtette' iPhone jelszavát

Boris Johnson volt brit miniszterelnök azért nem tudta átadni a Covid-19 kormányzati vizsgálathoz kért WhatsApp-üzeneteket, mert elfelejtette régi mobiltelefonjának jelszavát - jelentette a héten a The Times.



A lapnak nyilatkozó források szerint Johnson "100 százalékos biztonsággal" nem emlékszik a jelszóra, mivel utoljára 2021-ben használta a készüléket, amikor még miniszterelnök volt. A volt vezető egyik képviselője azonban azt mondta, hogy szívesen átadná az információt.



"Ahogyan azt korábban közöltük, Johnson úr teljes mértékben együtt fog működni a vizsgálatban. Minden releváns anyagot nyilvánosságra akar hozni, ezért teljes mértékben együttműködik ebben az eljárásban" - mondta a szóvivő a The Guardiannek.



Miközben a brit kabinetiroda közölte, hogy megvizsgálja, hogy a jelszó szerepel-e a nyilvántartásban, aggályok merültek fel, hogy Johnson régi iPhone-ja automatikusan törölheti a tartalmát, ha rossz kódot adnak meg - írja a The Times. A hivatalt korábban arra kötelezték, hogy a Covid-19 nyomozás részeként hétfőig tegyen eleget a Legfelsőbb Bíróság határozatának, és adja át Johnson összes WhatsApp-üzenetét, naplóját és szerkesztetlen jegyzetfüzetét.



Johnson feljegyzései a járvány csúcspontjára nyúlnak vissza, és a feltételezések szerint a Coviddal kapcsolatos egyéb intézkedések mellett a 2020-ban általa elrendelt zárlatokról szóló megbeszéléseket is tartalmaznak. A nyomozók más információkat is kerestek a volt miniszterelnök ügyeivel kapcsolatban, többek között azt, hogy hogyan finanszírozott 200 000 font (262 000 dollár) értékű felújítást Downing Street-i lakásában, még hivatalában.



A kabinetiroda korábban ellenezte a Johnson kommunikációjára vonatkozó kérést, mivel azt "egyértelműen irrelevánsnak" nevezte a vizsgálat szempontjából, de a múlt héten elvesztette jogi kifogását. A WhatsApp-üzeneteken kívül azóta a vizsgálathoz kért többi anyagot is átadta.



A Covid-19 Bereaved Families for Justice nevű érdekvédelmi csoport, amely hozzájárult a kormány világjárványra adott válaszának nyilvános vizsgálatához, "teljes viccnek" nevezte Johnson kifogását.



"Senki sem hiszi komolyan, hogy Johnson üzeneteihez azért nem lehet hozzáférni, mert elfelejtett egy jelszót, amelyet nyilvánvalóan tavaly decemberben használt" - fogalmazott a szervezet, hozzátéve, hogy a volt miniszterelnöknek "teljes felelősséget kell vállalnia azért, hogy ezeket az üzeneteket teljes egészében megosszák a vizsgálathoz, és a vizsgálatnak készen kell állnia arra, hogy jogi lépéseket tegyen ellene, ha ezt nem teszi meg".

Johnson 2021-ben hagyta abba a szóban forgó iPhone használatát, miután kiderült, hogy a szám több mint 15 éve nyilvánosan elérhető volt. A készülék most Johnson ügyvédeinek birtokában van, akik hozzáférést biztosítottak a kormány biztonsági szakértőinek abban a reményben, hogy meg tudják őrizni az adatait, ha nem sikerül megtalálni a helyes jelszót.