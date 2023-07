Tech

Elon Musk bepereli az ügyvédeket a Twitter túlszámlázása miatt

Elon Musk ügyvédei pert indítottak a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz elit ügyvédi iroda ellen, amely a Twittert képviselte a Musk tavalyi felvásárlásával kapcsolatos bírósági eljárás során, mert jogtalanul "gigantikus" kifizetést kapott a cégtől a szolgáltatásaiért. A panaszt a Musk tulajdonában lévő Twittert birtokló X Corp. nyújtotta be szerdán a San Francisco-i kaliforniai felsőbírósághoz.



A Wachtellt még a Twitter korábbi vezetése alatt bízták meg azzal, hogy szerezze meg Elon Musknak a cég megvételére vonatkozó megállapodását, amikor az megpróbált visszalépni az eredeti ajánlatától, hogy 44 milliárd dollárért magánkézbe adja a Twittert. Négy hónapon át képviselte a Twittert a Muskkal folytatott jogi csatában, és végül segített az üzlet megkötésében, amelynek során Musk 2022. október 27-én vásárolta meg a céget.



A Muskkal folytatott bírósági harc során a Twitter beleegyezett, hogy óradíjban fizeti Watchellt, és a felvásárláskor az ügyvédi iroda 90 millió dolláros "mamut sikerdíjat" kapott. Musk a kifizetést "lelkiismeretlennek" nevezte, és azt mondta, hogy szerinte ez sérti az ügyvédi iroda etikai kötelességeit, valamint a kaliforniai törvényeket.



"Teljesen tudatában annak, hogy a Twitter pénzügyi jólétében senki sem érdekelt, a Wachtell ténylegesen megtömte a zsebeit a cég kasszájából származó pénzzel, miközben a kulcsokat átadták az új feleknek" - áll a panaszban.



Musk most vissza akarja kapni "minden kapcsolódó többletdíj kifizetését" és az ügyvédi költségeket, amelyeket a Wachtell felszámított. Az ügyvédi iroda nem reagált azonnal a média megkeresésére, hogy kommentálja a keresetet.



A Twitter jelenleg több olyan per középpontjában áll, amelyekben azt állítják, hogy Musk vezetése alatt a vállalat hagyta, hogy milliós nagyságrendű kifizetetlen költségek halmozódjanak fel korábbi alkalmazottak, beszállítók és bérbeadók felé. A hét elején a Twitter azzal fenyegetőzött, hogy beperli Mark Zuckerberg Meta Platforms cégét az Instagram nemrég elindított szöveges alapú társa, a Threads miatt, amelyet a Twitter kopizásnak tekint.