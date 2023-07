Csalás

Banki adatokat megszerezve károsítottak meg többeket Tolnában

Több tucat feljelentést tettek Tolna vármegyében csalók miatt, akik megszerezték a sértettek banki adatait, és a számláikat "megcsapolták" - közölte a rendőrség csütörtökön a honlapján.



A június elseje óta indult több mint 40 ügyben volt olyan sértett, akit 20 vagy 39 millió forinttal károsítottak meg, de gyakori a néhány milliós kárérték is - írták.



Az elkövetők internetes hirdetési oldalakon eladásra kínált termékekért jelentkeznek. A vásárláshoz e-mail-címet kérnek, amelyre az eladó később látszólag a hirdetési oldaltól, futárcégtől vagy valamelyik szolgáltatótól származó levelet kap.



Az e-mailben az áll, hogy a terméket már kifizették vagy esetleg tartozás áll fenn, amelyet az eladó egy linken a bankkártyaadatok megadásával tud megerősíteni, vagy az adós a számlát így tudja kiegyenlíteni. Az eladók több esetben megadták a bankkártyájuk adatait, a csalók így hozzáfértek a bankszámlájukon tartott pénzükhöz.



A csalók sok esetben banki alkalmazottként mutatkoznak be a telefonon, ráadásul az eredetivel azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló számról. Ha valaki telefonon nem hajlandó kiadni az adatait, egy kódot küldenek e-mailben vagy sms-ben. Ha a kód beolvastatása sem jár eredménnyel, akkor az email-cím és kártyaszám utolsó számjegyeinek beolvasásával akarják meggyőzni a gyanakvó ügyfelet arról, hogy ők valóban a bank alkalmazottjai. Így próbálják rávenni a kiszemelt áldozatot, hogy adja meg kártyájának lejárati dátumát és a CVC kódját.



Egy esetben ismeretlenek megkerestek egy olyan sértettet is, akitől korábban szerelmet ígérve csaltak ki pénzt. Most az összeg visszaszerzésére tettek ígéretet, amiért különböző ügyintézői díjakat kértek. A tévedésbe ejtett ügyféltől újabb kétmillió forintot csaltak ki.