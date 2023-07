Életmód

Hollandiában kitiltják az osztálytermekből a mobiltelefonokat

Jövő év elejétől a hollandiai diákoknak tilos lesz bevinniük a mobiltelefonokat, a táblagépeket és az okosórákat az osztálytermekbe - jelentette be a holland oktatási miniszter kedden.



Az NLTimes című angol nyelvű holland napilap beszámolója szerint Robbert Dijkgraaf oktatási miniszter a szabályozást ismertető közleményében arról is tájékoztatott, hogy az okostelefonok továbbra is használhatók lesznek, ha kifejezetten szükség van rájuk a tanórákon. Ilyen kivétel lehet, ha a diákok épp a digitális készségekről tanulnak, vagy a használójának egészségügyi okokból van szüksége az eszközre, illetve engedélyezett lesz a fogyatékossággal élők számára is.



"Noha a mobiltelefonok összefonódtak az életünkkel, nem valók az osztályterembe" - fogalmazott a miniszter.



Közölte: a diákoknak képesnek kell lenniük koncentrálni, és lehetőséget kell biztosítani számukra a jó tanulásra. A mobiltelefonok zavaróak ebben a folyamatban. Meg kell védeni a diákokat ettől - húzta alá.



Az iskoláknak október elsejéig kell megtalálniuk annak a módját, miként vezetik be a 2024. január 1-jétől érvényes korlátozást. Ha azonban ez nehézségekbe ütközik, vagy a módszer nem hoz kellő eredményt, 2024 nyarára törvényi szabályozás léphet érvénybe - tette hozzá közleményében a holland oktatási miniszter.